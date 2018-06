Tripadvisor a dévoilé un classement des destinations les plus recherchées sur la Toile pour se ressourcer spirituellement, se détoxer et faire du yoga: Bali (Indonésie), Rishikesh (Inde) et Sedona (Arizona) arrivent en tête.

Ce nouveau classement signé TripAdvisor a été réalisé à partir des destinations qui généraient le plus grand nombre de recherches des termes suivants (en anglais) : yoga, retraite, spirituel, bien-être.

Iltra-touristique, l’île indonésienne de Bali arrive en tête de ces destinations bien-être, devant la ville sainte indienne de Rishikesh, qui se présente parfois comme la capitale mondiale du yoga. Nichée aux pieds de l’Himalaya, Rishikesh est un lieu de pèlerinage hindou tourné vers la méditation dans ses nombreux temples et ashrams. L’un d’entre eux a d’ailleurs accueilli en 1968 les Beatles et l’actrice Mia Farrow, conférant à la ville une renommée mondiale.

En troisième position, la ville américaine de Sedona dans l’Arizona s’est fait un nom grâce à ses spas de luxe et autres établissements de bien-être qui ont fleuri en plein désert.

Voici les 10 destinations les plus axées bien-être de la planète:

Bali, Indonésie

Rishikesh, Inde

Sedona, Arizona, Etats-Unis

Hepburn Springs, Australie

Ko Samui, Thaïlande

Costa Rica

Goa, Inde

Zermatt, Suisse

Maldives

Ibiza, Espagne