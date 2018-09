Le Metropolitan Museum of Art de New York n’est plus le musée préféré de la communauté Tripadvisor. Après trois années à la tête du palmarès «Travellers’ Choice Musées», l’iconique bastion culturel de Manhattan se fait voler la vedette par le musée d’Orsay à Paris, qui a accueilli 3,1 millions de visiteurs en 2017.

New York et Paris constituent les deux destinations phare dans le monde pour se cultiver au gré de vestiges antiques et de tableaux historiques. Si la grosse pomme ne se positionne plus sur la première marche du podium, elle demeure dans le haut du classement, avec pour représentants le mémorial du 11 septembre (2e place) et le Metropolitan museum of Art (3e place). Un troisième musée américain, situé pour sa part en Nouvelle-Orléans, complète ce que préfèrent les voyageurs : le musée nationale de la seconde guerre mondiale (8e).

Côté français, deux emblématiques établissements de la culture tricolore sont présents dans ce classement. Le musée d’Orsay est premier tandis que le musée du Louvre, qui a accueilli 8 millions de visiteurs en 2017, est septième. Pour rappel, il est le musée le plus visité de Paris. Sa fréquentation a même bondi de 14,8% entre 2016 et 2017.

On remarquera la présence particulièrement appuyée des musées européens, qui incarnent des passages obligées lors d’un city-break, à l’image du British Museum de Londres (4e), le Musée national du Prado de Madrid (5e) ou le musée de l’Acropole d’Athènes (6e).

Pour établir ce classement, Tripadvisor s’en remet à un algorithme qui évalue la qualité et la quantité des avis postés sur son site au cours des douze derniers mois.

Voici le top 10 des musées préférées des voyageurs en 2018 :

Musée d’Orsay, Paris (France)

Mémorial du 11 septembre, New York (Etats-Unis)

Metropolitan Museum of Art, New York (Etats-Unis)

The British Museum, Londres (Etats-Unis)

Musée national du Prado, Madrid (Etats-Unis)

Musée de l’Acropole d’Athènes (Etats-Unis)

Musée du Louvre, Paris (France)

Musée national de la seconde guerre mondiale, Nouvelle-Orléans (Etats-Unis)

Musée national d’anthropologie de Mexico (Mexique)

Musée des vestiges de la guerre, Hô Chi mINH Ville (Vietnam)