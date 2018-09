Avec environ 20 millions de visiteurs internationaux recensés en 2017, Bangkok garde la tête de l’indice Mastercard annuel des villes les plus visitées au monde, mais Paris n’est pas en reste et s’accroche au podium.

Parmi les 162 villes étudiées pour le classement «Global Destination Cities Index», la capitale de la Thaïlande a reçu le plus grand nombre de visiteurs internationaux l’année dernière. Mastercard prévoit même une croissance supplémentaire de 10% pour 2018.

Les touristes passent en moyenne cinq jours à Bangkok, où ils dépensent environ 173$ par jour.

Le trio de tête reste inchangé par rapport à l’année dernière. En deuxième position, Londres devance Paris de 2,4 millions de visiteurs, ayant attiré au total 19,83 millions de touristes.

Mastercard a tenu à préciser les points communs entre les villes les plus populaires de son classement : des infrastructures solides, une belle offre de commerces et de loisirs, sans oublier une forte culture locale.

Même si Bangkok accueille le plus grand nombre de visiteurs, côté dépenses, la capitale thaïlandaise arrive loin derrière Dubaï, qui accueille les touristes les plus dépensiers. 29,7 milliards de dollars ont été dépensés à Dubaï par des touristes étrangers l’année dernière, soit en moyenne 537$ par jour. Dubaï est suivi de La Mecque (Arabie Saoudite) et ses 18,45 milliards de dollars dépensés et Londres (17,45 milliards de dollars).

Voici les 10 villes les plus fréquentées de 2017 :

Bangkok

Londres

Paris

Dubai

Singapour

New York

Kuala Lumpur

Tokyo

Istanbul

Séoul