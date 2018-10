À l’été 2016, Métro présentait six nouvelles tours du centre-ville de Montréal. Deux ans plus tard, ce quartier de la métropole poursuit sa densification, et son skyline évolue rapidement. Le quadrilatère entre les rues Peel, Mackay, Saint-Antoine et le boulevard René-Lévesque commence d’ailleurs à être bien rempli! En effet, cinq nouvelles tours ont poussé depuis 2016. Tour d’horizon des sept nouveaux gratte-ciel qui dépassent 120m.

1- L’Avenue

1275, avenue des Canadiens­-de-Montréal

Hauteur: 184m

Inauguration: 2017

Vocation: mixte (condos, bureaux et commerces)

2- Holiday Inn Centre-ville

1390, boulevard René-Lévesque O.

Hauteur: 120m

Inauguration: 2017

Vocation: hôtel et appartements

3- Icône

1175, rue de la Montagne

Hauteur: 146m

Inauguration: 2017

Vocation: condos

4- Roccabella de la Montagne­

1325, boulevard René-Lévesque O.

Hauteur: 147m

Inauguration: 2018

Vocation: condos

5- YUL

1450, boulevard

René-Lévesque O.

Hauteur: 120m

Inauguration: 2017

Vocation: condos

6- AC Hôtel

250, boulevard

René-Lévesque O.

Hauteur: 122m

Inauguration: 2017

Vocation: hôtel et appartements

7- TOM Condos

1188, rue Union

Hauteur: 134m

Inauguration: 2018

Vocation: condos