Après avoir inauguré le vol commercial le plus long cette année entre Singapour et New York, Singapore Airlines termine l’année en beauté en s’arrogeant le titre de meilleure compagnie aérienne au monde.

Les rédacteurs d’AirlineRatings.com ont dévoilé leurs choix lors de leurs prix annuels (Airline Excellence Awards), donnant la palme à Singapore Airlines, grâce à son service à bord, à la qualité de sa flotte, de son design et de sa sécurité opérationnelle.

C’est la première fois que cette compagnie asiatique arrive en tête de ce classement, en devançant de peu des habitués du podium, à savoir Air New Zealand et Qantas Airways.

Pour réaliser ce classement, sept journalistes ont noté 12 critères clés concernant les compagnies: l’âge de la flotte, les critiques des passagers, la rentabilité, le taux d’investissement, l’offre de produits et les relations avec le personnel.

«Dans notre analyse objective, Singapore Airlines arrive en tête dans de nombreux critères d’audit, c’est une belle performance», a commenté le rédacteur en chef Geoffrey Thomas, dans un communiqué.

Voici les 10 meilleures compagnies aériennes de 2019, selon AirlineRatings.com:

Singapore Airlines

Air New Zealand

Qantas Airways

Qatar Airways

Virgin Australia

Emirates

All Nippon Airways

EVA Air

Cathay Pacific Airways

Japan Airlines