De Toronto au Belize, et de la Chine à la Dordogne, National Geographic Traveler a dévoilé ses recommandations de destinations de voyage pour 2019.

On compte au total 28 destinations dans l’édition «Best Trips» du magazine, classées selon quatre thèmes: villes, nature, culture et aventure.

Dans la catégories des villes, Toronto (Canada) est décrite comme un centre dynamique de créativité multiculturelle. La diversité de cette ville canadienne, près de la moitié de ses résidents y ont immigré et parlent plus de 200 langues, encourage le mélange créatif à l’oeuvre dans la métropole. Le magazine mentionne même des artistes actuels venant de Toronto, à savoir le rappeur Drake et le chanteur The Weeknd. L’art et la gastronomie y tiennent aussi une place de choix.

Le magazine conseille aussi à ses lecteurs de découvrir les richesses naturelles de Fanjingshan, en Chine, qui vient d’être inscrit au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO. Ce site sacré bouddhiste culmine à plus de 2500 m et se caractérise par une vaste amplitude d’altitude car il débute à 500 m, cette amplitude favorise l’existence de types de végétation et de relief très diversifiés qui plairont aux randonneurs.

En 2019, la région de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France, célébrera le 100ème anniversaire de la Félibrée, une fête traditionnelle occitane qui attire des milliers de personnes chaque année avec une recette immuable faite de vieux métiers, de costumes traditionnels, de musique et de littérature. Une bonne raison de figurer dans le liste de NatGeo. Les châteaux qui peuplent cette région ainsi que neuf restaurants étoilés au Michelin abondent aussi en faveur de ces contrées.

Voici les Meilleures destinations de 2019 selon National Geographic :

VILLES

Dakar, Sénégal

Salvador, Brésil

Kansas City, Missouri

Toronto, Canada

Matera, Italie

Perth, Australie

Mexico, Mexique

NATURE

Amazonie péruvienne

Monténégro

Bélize

Gorongosa National Park, Mozambique

South Walton County, Floride

Fanjingshan, Chine

Tahiti, Polynésie française

CULTURE

Le Caire, Egypte

Hoang Lien Son, Vietnam

Galway, Irlande

Sentier du Bauhaus, Allemagne

Oakland, Californie

Vevey, Suisse

Dordogne, France

AVENTURE

Groenland

Désert Bisti/De-Na-Zin, Nouveau Mexique

Isla de los Estados, Argentine

Macédoine

Canterbury Region, Nouvelle Zélande

Caño Cristales River, Colombie

Oman

Plus de renseignements sur https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2019/.