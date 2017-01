UNE BOURSE DE PERSÉVÉRANCE DE 1000 $ POUR UNE ANCIENNE ÉLÈVE D’HENRI-BOURASSA

Avec l’aide du partenariat de l’organisme FUSION JEUNESSE, l’étudiante Valentina Garcia Forero a reçu une bourse d’étude de plus 1000 $ le premier novembre dernier. Pour se mériter la bourse, l’élève devait démontrer qu’elle avait obtenu son diplôme d’étude secondaire après son parcours particulier.

L’ancienne élève a fréquenté les parcours d’initiation à la formation professionnelle à l’école secondaire Henri-Bourassa jusqu’en 2014 et par la suite Valentina a complété son parcours scolaire aux écoles aux adultes.

Alors que l’école secondaire Henri-Bourassa vient de compléter les semaines d’ateliers «Ouverture aux Diplômes Études Professionnelles» pour les élèves de 3e secondaire du parcours d’initiation à la formation professionnelle, il est pertinent de souligner le parcours d’une ancienne élève qui a grandement persévérée pour obtenir son diplôme de secondaire 5. Bravo !

Sur la photo de gauche à droite : Madame Pascale Beaudry, ancienne directrice des voies qualifiantes, l’élève Valentina Garcia Forero, et Sarah Houde directrice générale de Fuzion Jeunesse.

LES ACTIONS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE HENRI-BOURASSA POUR LE CORRIDOR VERT

L’école secondaire Henri-Bourassa est fière d’avoir participé à la première année du projet Corridor Vert de l’arrondissement Montréal-Nord.

Avec l’aide de notre partenaire SOVERDI et des adultes très impliqués, l’école Henri-Bourassa a terminé le premier déploiement des Bacs à Arbres «HB-BAC».

Comme on peut le constater sur la photo, les Bacs sont agencés tout autour de l’école pour embellir les espaces de l’école et pour verdir la rue Maurice-Duplessis. Soyez à l’affut pour le 2e volet des «HB-BACS» et du corridor Vert version école secondaire Henri-Bourassa.

L’ÉQUIPE DE FOOTBALL DES BÉLIERS REÇOIT LA BOURSE «COUP D’ENVOI» DE 10000$

C’était un immense honneur d’avoir reçu la bourse Coup d’envoi Nissan pour nos deux équipes Béliers de football. Lors de la présentation officielle du 21 novembre dernier, tous les joueurs des deux équipes ont revêtit une dernière fois leur chandail de match ! Après la belle saison 2016, les jeunes étaient particulièrement fiers de recevoir cette bourse qui servira uniquement à l’achat d’équipements de football.

SUR L’HEURE DU DÎNER : ÇA BOUGE À HENRI-BOURASSA

Un immense bravo à tous les adultes qui s’impliquent sur l’heure du dîner pour offrir des activités agréables pour nos jeunes.

Tous les plateaux (y compris notre nouveau gymnase) sont utilisés sur l’heure du dîner par les élèves de tous les niveaux.