MELBOURNE, Australie — Aux petites heures du matin, le Bulgare Grigor Dimitrov a obtenu son laissez-passer pour le quatrième tour des Internationaux de tennis d’Australie en disposant du Français Richard Gasquet en trois manches de 6-3, 6-2, 6-4.

Dimitrov a maintenant rendez-vous avec l’Ouzbek Denis Istomin, qui avait surpris le Serbe Novak Djokovic au deuxième tour. Istomin a poursuivi sa lancée en disposant de l’Espagnol Pablo Carreno Busta, le propulsant du même coup au quatrième tour à Melbourne.

Jeudi, Istomin, un invité dans le tableau principal, était devenu le joueur le moins bien classé — au 117e échelon mondial — à vaincre la deuxième tête de série des Internationaux d’Australie.

Gasquet et Dimitrov avaient entamé le dernier match au programme samedi sur le court du Rod Laver Arena à 23h58.

La séance de soirée a été retardée pendant plus de deux heures en raison de deux très longs matchs qui se sont déroulés plus tôt dans la journée, dont le marathon de quatre heures et six minutes entre l’Espagnol Rafael Nadal et l’Allemand Alexander Zverev. Nadal l’a finalement emporté 4-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Nadal a brisé le service du jeune homme de 19 ans dès le premier jeu du dernier set, avant d’être brisé à son tour. Il a cependant riposté au cinquième jeu, lui permettant de mettre la table pour un duel dans la ronde des 16 contre Gaël Monfils. Le Français a renversé l’Allemand Philipp Kohlschreiber 6-3, 7-6 (1), 6-4.

Zverev tentait de rejoindre son frère aîné, Mischa, qui affrontera l’Écossais Andy Murray dimanche au quatrième tour.

Après que le premier match du programme de soirée entre Daria Gavrilova et Timea Bacsinszky se soit terminé en trois sets de 6-3, 5-7, 6-4 en faveur de l’Australienne, Gasquet et Dimitrov ont dû patienter jusqu’à 23h48 pour entamer leur période d’échauffement.

Le match qui s’est terminé le plus tard dans l’histoire des Internationaux d’Australie fut celui entre Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis en 2008.

Les tennismen avaient dû attendre jusqu’à 23h47 pour se retrouver sur le terrain, et leur duel de cinq sets s’était conclu à 4h34 le lendemain matin, à la suite du triomphe de 4-6, 7-5, 7-5, 6-7 (4), 6-3 de Hewitt.

Chez les dames, Serena Williams n’a éprouvé aucun problème à se défaire de sa compatriote Nicole Gibbs 6-1, 6-3 au Rod Laver Arena.

La sextuple championne du premier tournoi du Grand Chelem de la saison a atteint le quatrième tour pour la sixième année consécutive, soit depuis son absence en raison d’une blessure à un pied en 2011.

Williams, qui convoite un 23e titre majeur en carrière, a maintenant rendez-vous avec la Tchèque Barbora Strycova, vainqueure de la Française Caroline Garcia en deux sets de 6-2, 7-5.

La finaliste des Internationaux de tennis des États-Unis, Karolina Pliskova, a effacé un déficit de 5-1 en route vers une victoire en trois sets de 4-6, 6-0, 10-8 contre la Lettone Jelena Ostapenko. La Tchèque a ainsi atteint le quatrième tour du premier tournoi majeur de la saison pour la première fois de sa carrière.

Johanna Konta a elle aussi poursuivi sa route à Melbourne Park en éliminant l’ex-no 1 mondiale Caroline Wozniacki en deux manches de 6-3, 6-1 sur le court du Margaret Court Arena. Konta croisera le fer avec la Russe Ekaterina Makarova en ronde des 16, après que la Russe eut surpris la Slovaque Dominika Cibulkova, sixième tête de série, 6-2, 6-7 (3), 6-3.

Dans les autres matchs à l’affiche samedi, le Belge David Goffin, l’Américaine Jennifer Brady et la Croate Mirjana Lucic-Baroni ont tous gagné.