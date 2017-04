Cette semaine, l’équipe de Sur Le Radar tourne son attention vers l’administration Trump qui s’apprêterait à déclencher le cinquième conflit commercial portant sur le bois d’oeuvre entre le Canada et les États-Unis.

Bois d’oeuvre

Le département américain du Commerce annoncera vraisemblablement mardi qu’il imposera des droits compensatoires sur le bois d’oeuvre canadien, comme il l’avait fait dans les années 1980, 1990 et 2000. Une telle mesure pourrait déclencher un cinquième conflit commercial entre le Canada et les États-Unis sur ce produit et entraîner des conséquences négatives sur le secteur forestier de plusieurs provinces, dont le Québec.

Débat du Parti conservateur

Les candidats à la direction du Parti conservateur s’affrontent au cours du dernier débat officiel, à Toronto, mercredi. L’élection du nouveau chef de la formation sera annoncée le 27 mai, au palais des congrès de Toronto.

Débat à Québec solidaire

Dimanche, c’est au tour des candidats au poste de porte-parole masculin de Québec solidaire de s’affronter oralement. Le deuxième débat opposant Sylvain Lafrenière, Jean-François Lessard et Gabriel Nadeau-Dubois se déroulera au pavillon Desjardins de l’Université Laval, de Québec, dimanche. La députée de Sainte-Marie—Saint-Jacques, Manon Massé, a déjà été élue sans opposition au poste de porte-parole féminin.

Recrutement des astronautes canadiens

Le recrutement en vue de choisir les prochains astronautes canadiens franchira une nouvelle étape alors que le ministre de l’Innovation, Navdeep Bains, annoncera le nom des candidats qui participeront aux derniers tours du processus d’évaluation, lundi.

Programmation du FIJM

Autre signe que l’été approche à petits pas: le 38e Festival international de jazz de Montréal présente sa programmation en salle, mardi. Déjà, les organisateurs avaient annoncé quelques spectacles prestigieux, notamment le retour du «power» trio québécois Uzeb, le 29 juin à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, Bob Dylan, le 30 juin au Centre Bell, et le trompettiste Ambrose Akinmusire, le 29 juin au Monument-National.

Procès contre la GRC

Sur le plan judiciaire, le procès contre la Gendarmerie royale du Canada, accusée d’avoir enfreint le Code canadien du travail, lors de la fusillade ayant coûté la vie à trois de ses policiers, s’ouvre à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Selon le ministère fédéral de l’Emploi et du Développement social, le corps policier a échoué à fournir à ses membres l’équipement nécessaire et la formation adéquate pour réagir à la menace d’un tireur actif et à assurer en général la santé et la sécurité de ses membres.

La chance au soccer

Maintenant que le Canadien est éliminé, l’Impact a la chance d’attirer les regards de la faune sportive québécoise. La troupe de Mauro Biello affrontera les Whitecaps de Vancouver, au stade Saputo, samedi après-midi.