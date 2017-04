MONTRÉAL — Le CHU Sainte-Justine inaugure un institut de recherche nouveau genre dans lequel oeuvreront côte-à-côte chercheurs médicaux, ingénieurs et patients pour le développement de nouvelles technologies médicales.

L’Institut TransMedTech représente une première dans le domaine, soit la création de ce que les spécialistes appellent un «living lab».

«Un living lab, ça veut dire que les patients sont impliqués dans l’ensemble du processus depuis le début», a expliqué lundi le docteur Fabrice Brunet, président-directeur général du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) et du CHU Sainte-Justine.

«Ce qui veut dire que, lorsqu’on va faire de la recherche sur une innovation technologique quelle qu’elle soit, sa pertinence va être renforcée puisque, dès le début, les patients vont être au coeur de cette réflexion», a-t-il précisé.

L’Institut TransMedTech réunira ainsi sous un même toit, celui de Sainte-Justine, des chercheurs multidisciplinaires dont l’objectif sera de développer les prochaines technologies médicales, les valider et les mettre en oeuvre d’une manière beaucoup plus efficace et rapide.

«Le passage de l’idéation à la prestation de soins novateurs ne sera plus retardé, mais plutôt accéléré, a ajouté le directeur général de Polytechnique, Christophe Guy. En travaillant ensemble de façon plus interactive, en se rapprochant et en regroupant nos forces créatrices, la société pourra bénéficier plus rapidement de nos innovations technologiques.»

Les chercheurs travailleront dans trois domaines spécifiques, soit les maladies musculosquelettiques, les maladies cardiovasculaires et les cancers.

Les «axes stratégiques» de recherche de l’Institut se lisent comme un roman de science-fiction: on y retrouve, entre autres, les biocapteurs et microdispositifs médicaux; les dispositifs de traitements minimalement invasifs; l’imagerie, les thérapies laser et les sondes biophotoniques; les technologies nanorobotiques et théranostiques et ainsi de suite.

Le directeur exécutif et scientifique de l’Institut TransMedTech, Carl-Éric Aubin, lui-même enseignant à Polytechnique et chercheur à Sainte-Justine, cachait mal son enthousiasme.

«Les technologies médicales sont omniprésentes dans notre environnement. Elles servent au diagnostic, au traitement, à l’atténuation et à la prévention d’une maladie, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes ainsi qu’à la restauration et à la correction d’une fonction corporelle», a-t-il déclaré, en se réjouissant de voir naître une capacité nouvelle non seulement de développer les prochaines technologies médicales, «mais aussi de les valider et surtout de les mettre en oeuvre de façon efficiente dans le système de santé».

L’Institut bénéficiera d’un espace de 8000 pieds carrés dans l’hôpital, ainsi que des antennes au CHUM et à l’Hôpital général juif, de même qu’à Polytechnique et à l’Université de Montréal.

Le projet peut compter sur une enveloppe de près de 100 millions $, dont 35,6 millions $ du gouvernement fédéral, 10 millions $ de Québec, 27 millions $ des fondations des hôpitaux impliqués et 12 millions $ des universités impliquées. Le reste provient de joueurs de l’industrie, dont on s’attend à une implication grandissante à mesure que l’Institut évoluera.