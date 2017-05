Ce qui déplaît profondément à la Lavalloise, c’est le dénigrement que doit parfois subir les personnes de taille plus. «Quand j’allais à l’école, on disait des insultes et des méchancetés sur ma mère parce qu’elle était ronde et ça me touchait beaucoup. Les adultes aussi peuvent être méprisants. Aujourd’hui, ma mère a 78 ans et elle est toujours ronde!» confie Estrella Rojas Toledano.