ÉCOLE DENISE-PELLETIER

Sous le thème des « saines habitudes de vie en couleur », l’école Denise-Pelletier n’a cessé de voir se succéder des projets-école hauts en couleur réalisés par les enseignants, pour les élèves! Nous vous en présentons quelques-uns, vous pouvez en visionner plusieurs autres sur le site de l’école : cspi.qc.ca/sites/dp/

« DE SAINES HABITUDES DE VIES EN COULEUR »

À L’ÉCOLE DENISE-PELLETIER

Activités parascolaires : Tout d’abord, les élèves de l’école se sont vu offrir des activités parascolaires le midi et le soir. Ils ont eu à coeur de bouger, d’avoir du plaisir et d’apprendre à pratiquer un sport. Basketball, soccer, gymnastique niveau 1 et 2, ballon-chasseur, ballon-poire ont été offerts.

Projets « école active » : grâce à deux demandes au Ministère, l’école a pu bénéficier de l’installation de poteaux de basketball à l’extérieur tant pour les petits que pour les grands ainsi que de l’achat de matériel servant à l’activité physique.



Projets « Croque-santé » : deux projets ont été retenus. Les élèves ont eu la chance de recevoir des fruits et légumes lors des Olympiades et de déguster un déjeuner-santé préparé par les enseignants à la St-Valentin.



Projets de niveaux : en voici quelques-uns : les 100 jours, les fleurs de la générosité, propulsion, la pulperie, invités spéciaux « Les Carabins» de l’Université de Montréal, les sorties, les journées thématiques organisées par le service de garde… Projet-lecture, sacs d’histoire.



Projet code de vie : implication des membres du personnel dans la diffusion du code de vie. Kiosque d’information, affiche casse-tête, banderole….pour une amélioration constante de la qualité de vie à l’école.



Projet récréation : un éducateur spécialisé voit à ce que les récréations soient animées par des médiateurs. À chaque mois, un médiateur « du mois » est récompensé pour son beau travail.



Olympiades : c’est de façon traditionnelle qu’est organisée cette belle manifestation sportive. Les élèves l’attendent avec impatience. Cette année, nous avons assisté à une participation record des membres du personnel. Grand merci aux spécialistes d’éducation-physique pour l’organisation de cette activité rassembleuse.



Projets de rénovations : installation d’un nouvel ascenseur, peinture du secteur du rez-de-chaussée, corridors, escaliers, peinture et installation de nouvelles armoires de cuisine du salon du personnel, installation de toiles opaques dans tous les locaux, de TBI dans toutes les classes-titulaires, installation de nouvelles bornes Wi-Fi….



La bibliothèque sera peinturée en juin. La réfection des grandes toilettes des garçons et des filles sera réalisée cet été.



Projets parents : les parents membres de l’OPP se sont impliqués par l’organisation d’une Zumba, d’une fête à Noël, la distribution du lait-école et autres projets-classe. Une fête est prévue à la fin de l’année scolaire.



Projets organismes : l’école est fier de participer à divers projets tels : Dictée PGL, tournoi d’échec de la CSPI, tournois de basketball et flagfootball de l’équipe RDP, concours de science, Propulsion,…



Nous sommes très fiers des réalisations et des projets qui ont eu lieu cette année à l’école Denise-Pelletier et remercions l’ensemble du personnel de l’école Denise-Pelletier pour son engagement auprès des élèves.



Tous les enseignants ainsi que les membres du personnel se sont donné la main afin que les élèves reçoivent un enseignement de qualité dans des conditions les plus agréables qui soient.

L’école Denise-Pelletier offre un milieu de vie sain et accueillant !

Céline Gadoury, directrice