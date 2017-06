LA PREMIÈRE ÉDITION DE L’EXPO 2017 DE ST-EX

UNE RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE

La phrase « Vivre ensemble, riches de notre diversité » prenait tout son sens lors de l’Expo 2017 qui se tenait à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry le 20 avril dernier. Tout d’abord ouverte à l’ensemble des élèves et du personnel de l’école en après-midi et à l’ensemble de la communauté en soirée.



Lors de cette journée, toutes les cultures étaient réunies en une grande exposition. C’était l’occasion pour chaque culture de faire découvrir aux autres ses atouts, ses attraits, sa beauté. Que ce soit par sa musique, ses danses traditionnelles, ses coutumes, sa nourriture ou ses costumes colorés. Ce projet tout d’abord initié par les élèves, membres du conseil général étudiant, a entrainé dans son sillage une centaine d’élèves. Ces derniers se sont impliqués dans la confection de décors, de bouchées de dégustation et dans la partie spectacle.



Réparties dans 6 salles de l’école mettant à l’honneur une culture, on a pu y découvrir des atmosphères différentes par les décors et la musique d’ambiance, puis admirer des photos et vidéos, des costumes, des bibelots et autres objets d’expositions. Nous pouvions passer de l’atmosphère zen et relaxante de la salle asiatique à l’atmosphère chaude et endiablée de la salle latine avec son plancher de danse rempli et sa « Hora Loca». Puis découvrir les trésors de l’Europe, avec ses châteaux, ses oeufs ukrainiens et ses poupées russes pour ensuite se diriger vers la salle Antilles-Afrique pour son ambiance des caraïbes avec son voilier ou admirer les masques africains. Pourquoi ne pas relaxer dans les coussins du coin détente de la salle Maghreb Moyen-Orient au son de la derbouka avec son décor de style Taj Mahal et se faire tatouer au henné. On pouvait également visiter la salle Québec avec son décor des quatre saisons du Québec et déguster du bon sucre à la crème. Cette dernière salle mettait à l’honneur le mieux vivre ensemble au Québec et le 50e anniversaire de l’Expo 67. Chacune des salles offrait une petite bouchée de dégustation différente d’un met typique de leur culture. Le tout c’est terminé par un spectacle multiculturel de danse, de chant et autres numéros de variété mettant en vedette toutes les salles de l’expo.



L’objectif était de se découvrir et de se trouver des similitudes, car quand on se découvre, quand on se comprend on s’apprécie et les tensions diminuent. Nous pouvons affirmer que l’objectif a été atteint.