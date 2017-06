ÉCOLE SAINTE-GERTRUDE, UNE ÉCOLE EN ARTS

Le 8 mai dernier, les jeunes artistes de l’école Sainte-Gertrude ont participé au vernissage de leurs oeuvres. Sous la direction de Mylène Paiement et de Roxanne Jalbert, enseignantes spécialistes en arts plastiques, avec le soutien des membres du comité Arts, les élèves ont exposé leurs réalisations sous le thème Merveilleux/Fantastique. Les parents se sont déplacés en grand nombre pour venir admirer les productions, qui ont été réalisées à l’aide de divers matériaux. De plus, chanteurs, danseurs, magicien, karatéka et gymnastes ont pu faire étalage de leur talent lors du spectacle Star d’un jour.

À L’ÉCOLE PIERRE-DE-COUBERTIN

ÉCHANGE AMICALE ENTRE GÉNÉRATIONS

Au service de garde « Les sportifs sont aux anges » de l’école Pierre-de-Coubertin, nous privilégions un lien particulier avec le centre de jour Angelica.

En effet, depuis une dizaine d’année, les élèves de l’école confectionnent des cartes de voeux de Noël pour les aînés et ceux-ci leur préparent des carrés « Rice Krispies » qu’ils distribuent dans les classes la dernière journée avant le congé des fêtes.

De plus, tout au long de l’année, les éducatrices du service de garde bricolent avec leur groupe des murales et maquettes décoratives en lien avec le thème du moment. Le tout afin d’enjoliver le centre de jour et faire sourire les grands-papas et grands-mamans ainsi que le personnel.

Le 16 février dernier, nous avons pu nous joindre à eux pour une journée d’activités mémorable. Danse, chants, tournoi de quilles et jeux de poches étaient au rendez-vous. Petits et grands étaient aux anges! Cette journée fut remplie en émotion et en plaisir. Nous l’avons immortalisée en photos. Deux albums ont été créés afin que le centre et le service de garde puissent garder en mémoire cette merveilleuse expérience. L’objectif de pouvoir enfin se rencontrer a été atteint.

Il faut croire que malgré l’âge qui les sépare, nos enfants et nos aînés ont développé une belle relation qui, nous l’espérons, durera encore longtemps…