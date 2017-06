MONTRÉAL — Des groupes de défense des droits reviennent à la charge avec leurs revendications quant à l’indépendance et à la transparence du Bureau des enquêtes indépendantes, un an après son entrée en fonction.

Ces groupes, dont la Ligue des droits et libertés, la Coalition contre la répression et les abus policiers et Montréal-Nord Républik, ont rencontré la presse, mardi à Montréal, quelques jours après que le Directeur des poursuites criminelles et pénales eut rendu une décision à la suite d’une enquête menée par le BEI sur une intervention policière au Saguenay.

Nicole Filion, de la Ligue des droits et libertés, continue de croire que les enquêtes menées par le Bureau des enquêtes indépendantes ne sont pas suffisamment «transparentes».

Ces groupes voudraient non seulement avoir accès au rapport d’opinion juridique du DPCP, lorsqu’il décide qu’il n’y aura finalement pas d’accusation portée, mais également aux éléments de preuve, comme les bandes vidéo, les enregistrements et les comptes-rendus des témoins et des policiers.

Ils demandent donc de revoir la loi et le règlement afin que l’accès à tout le rapport d’enquête soit public.