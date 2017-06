MONTRÉAL — Jonathan Drouin devait aller jouer au golf, jeudi. Il a finalement annulé ses plans pour se rendre au Centre Bell.

«J’étais sur la route pour aller jouer au golf avec des amis quand mon agent m’a appelé, puis Marc (Bergevin), a raconté la nouvelle acquisition du Canadien de Montréal. C’est finalement une journée bien différente que ce que j’avais prévu, mais c’est encore mieux qu’une partie de golf.»

Le natif de Sainte-Agathe-des-Monts était encore au septième ciel lors de la conférence de presse en fin d’après-midi, au Centre Bell.

«C’est tout un honneur. Pour moi, un jeune Québécois, c’est gros. J’ai encore le sourire. Ça fait trois heures que le sourire ne veut pas partir. Je suis bien heureux de venir ici à Montréal», a déclaré Drouin, qui est âgé de 22 ans.

Malgré l’ouragan dans lequel il s’est retrouvé, Drouin était capable de comprendre l’ampleur du moment — rarement le Canadien a été en mesure de mettre le grappin sur un jeune talent local de son envergure dans les deux dernières décennies.

«J’en parlais avec mes parents et mes amis proches, c’est une opportunité rare, a rappelé Drouin. Quand vous êtes jeunes, vous vous promenez dans la rue avec un chandail du Canadien, vous écoutez les matchs du Canadien. C’est quelque chose que nous faisions en famille. J’en parlais avec mon père. Nous sommes très contents.»

Drouin s’est dit «un peu surpris» d’avoir été échangé, mais il était au courant des rumeurs. Le Lightning était dans une position délicate autant au niveau de sa masse salariale que de sa liste de protection pour le repêchage d’expansion. Le directeur général Steve Yzerman a finalement sacrifié Drouin.

Il faut aussi se rappeler que Drouin avait déjà défrayé les manchettes après avoir exigé une transaction au Lightning vers la fin de l’année 2015. Il avait été rétrogradé à la Ligue américaine en janvier 2016 et, plus tard, suspendu indéfiniment sans solde alors que les rumeurs d’échange s’intensifiaient.

Le Lightning avait finalement choisi de ne pas échanger son attaquant récalcitrant avant la date limite des transferts et Drouin s’était révélé un élément essentiel de l’attaque du Lightning en séries éliminatoires, totalisant 14 points en 17 matchs pour aider son club à disputer une deuxième finale d’association d’affilée.

«C’est difficile de dire si ce qui s’est passé cette année-là était la bonne chose à faire ou non, et j’en ai parlé plusieurs fois, a mentionné Drouin. J’ai certainement grandi comme personne. Je suis allé à Syracuse, j’ai découvert une autre ligue, un environnement où les choses fonctionnent différemment. Je suis retourné à Tampa Bay et la dernière saison a été très bonne pour moi.»

Drouin jouera maintenant sous le microscope des amateurs du Canadien. La pression pourrait être intense si l’entraîneur-chef Claude Julien tente l’expérience de le placer au centre.

«Je veux me nourrir de cette pression, a affirmé Drouin. J’ai joué à plusieurs reprises au Centre Bell en tant que visiteur et j’ai hâte de jouer pour l’équipe locale.

«J’arrive dans une très, très bonne équipe. Il y a Max Pacioretty, Carey Price, Shea Weber, la liste est longue. Je veux aider l’équipe, mais je ne serai pas seul à faire le travail ici. Il y a beaucoup de joueurs étoiles, de joueurs établis. Il y a des bons vétérans pour m’aider. J’ai trois ans d’expérience, mais je suis encore jeune.»