WASHINGTON — Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, va démissionner, selon deux personnes ayant été mises au courant de sa décision.

La décision de M. Spicer semble liée à la nomination d’un nouveau directeur des communications, le financier new yorkais Anthony Scaramucci.

Les personnes au courant de sa décision ont insisté pour ne pas être identifiées parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter de cette affaire publiquement.

Les conférences de presse quotidiennes de Sean Spicer étaient devenues un rendez-vous télévisuel à ne pas manquer jusqu’aux récentes semaines, alors que l’homme était plutôt resté en coulisses.

La porte-parole adjointe Sarah Huckabee Sanders avait pris en charge les conférences de presse, mais y a interdit les caméras.

M. Spicer a passé plusieurs années à diriger les communications au Comité national républicain (CNR) avant d’aider Donald Trump lors de la récente campagne électorale présidentielle.

Il est proche du chef de cabinet de la Maison-Blanche, Reince Priebus, l’ancien président du CNR, et de plusieurs personnes du département des communications.

M. Priebus a déclaré à The Associated Press qu’il soutient «à 100 pour cent» M. Scaramucci, même s’il a été récemment rapporté qu’il aurait tenté d’empêcher le financier d’obtenir de multiples postes administratifs.

Le mandat de M. Spicer avait connu un départ tumultueux. Lors de la première journée de Donald Trump en tant que président, M. Spicer a réprimandé les journalistes au sujet de leur couverture de la taille de la foule lors de l’inauguration du président et a quitté précipitamment la salle de presse sans répondre aux questions.

Sean Spicer est resté loyal au président Trump, mais il a fréquemment dû se battre contre des perceptions selon lesquelles il n’était pas au fait des pensées et opinions du président et devait de plus s’inquiéter du fait que M. Trump regardait de près et critiquait ses performances lors de ses conférences de presse.