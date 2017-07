Des festivités feront vibrer la fibre italienne des LaSallois dans le cadre de la 24e Semaine Italienne de Montréal. Une exposition de voitures Fiat 500, des concerts variés et un tournoi de bocce se succéderont au parc Ouellette, pour le plus grand plaisir des italophones et italophiles.

Marco Calliari, porte-parole de l’événement pour une troisième année, a été approché entre autres parce qu’il organise depuis plusieurs années de nombreux échanges artistiques québéco-ilatien. «Je les invite à venir faire partie de mon spectacle et ils font la même chose de leur côté. «Cette méthode donne la chance d’être sur scène à l’international et de développer un nouveau public», explique le chanteur.

Selon lui, la programmation de la semaine permet aussi de faire de nombreuses découvertes, autant pour les Italiens que les autres. «C’est l’occasion de montrer toutes les facettes de la culture italienne, et elle en a beaucoup», soutient-il.

Programmation LaSalloise

Dès le lundi 7 août, un tournoi de bocce, sport très similaire à la pétanque, est organisé par les clubs d’âge d’or Falchi et Marguerite d’Oro. Présentée de 10h à 20h, la compétition amicale sera accompagnée de musique dans le parc Ouellette de la rue Serre.

Le lendemain, tous pourront admirer l’exposition de nombreuses Fiat 500. Ces petites voitures font depuis longtemps partie de la culture italienne, mais ne sont apparues que très récemment sur le marché américain. Des modèles de collection et d’autres plus récents feront le bonheur des amateurs.

Dès 19h30, les LaSallois pourront assister au spectacle de Gloria Polcari, de la chanteuse d’opéra Sandrine Fragasso et de son fils Robert-Olivier, ancien participant à l’émission La Voix Junior.

Par la suite, ce sera au tour de la chanteuse TeriV de monter sur scène, accompagnée par The Passions Showband.

Depuis quelques années, l’ajout de spectacle d’opéra est l’exemple parfait de l’utilité de la Semaine Italienne, selon Marco Calliari. «L’an dernier, j’ai vu trois gars en skate-board s’arrêter devant un spectacle d’opéra pour écouter et apprécier la musique, raconte-t-il. Ces jeunes n’auraient sans doute jamais acheté de billet pour assister ce type de concert.»

En plus de LaSalle et de la Petite-Italie, la Semaine italienne tient des événements à Saint-Léonard, Notre-Dame-de-Grâce et Rivière-des-Prairies.

