La SPCA de Montréal «félicite le Bureau du coroner pour son excellent rapport» sur la mort de Christiane Vadnais, attaquée par le chien de son voisin en juin 2016.

Le rapport publié lundi redonnera l’heure juste quant à l’inefficacité des mesures ciblant certaines races de chien, espère la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

«Nous espérons que le gouvernement provincial suivra les recommandations émises aujourd’hui par le Bureau du coroner et procédera à une révision importante du Projet de loi n° 128, dont les dispositions interdisant certaines races de chiens sont non seulement inefficaces, mais entraîneraient la mise à mort systématique et massive des chiens dans les refuges, et ce partout au Québec», déclare l’avocate de la SPCA de Montréal, Sophie Gaillard, dans un communiqué.

Le projet de loi 128, déposé en avril dernier, a donné lieu à plusieurs manifestations.

Il fait suite à un règlement adopté par la Ville de Montréal peu après la mort de Mme Vadnais. La SPCA conteste en justice ce règlement qui bannit tout nouveau pitbull sur le territoire de la ville.