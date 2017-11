L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU SOULIGNE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX!

Le 21 septembre dernier, c’était la journée internationale de la paix. Pour l’événement, les membres du comité Atmosphère de l’école

ont fait la distribution de colombes de la paix. Sur ces oiseaux de papier, les élèves devaient inscrire un message de paix. Plusieurs

élèves ont participé au kiosque placé à la cafétéria. De plus, plusieurs membres du personnel ont pris part à l’activité. Les colombes

resteront dans l’école environ une semaine, puis elles seront envoyées à M. Luis Miranda, maire de l’arrondissement de la ville

d’Anjou. Plusieurs messages inspirants ont été partagés et en voici quelques-uns : « Respectons-nous entre nous », « Accepter la

différence », « Ne vivons pas seulement en paix, mais vivons en harmonie ensemble. Soyons tous égaux et heureux. », « Fais preuve

de discernement », « Ouvre ton esprit à la différence » et il y en beaucoup plus…

Ce fut une première expérience concluante, à reconduire assurément!

Le comité Atmosphère

Terry Fox – Une belle tradition qui se poursuit à l’école secondaire d’Anjou !

La course « Terry Fox » est devenue une tradition à l’école secondaire d’Anjou. Depuis 5 ans déjà, tous les élèves de 1ère secondaire ainsi que les classes de « FPT-TSA » sont invités à courir quatre kilomètres à la mémoire de Terry Fox. Et sur invitation, des élèves du 4e secondaire y ont aussi participé. Ce beau projet est organisé par les enseignants d’anglais et cette année, c’est Mme Marilena Valente qui a tout orchestré l’évènement avec la participation des intervenantes de première secondaire. Les étudiants concernés devaient amasser des fonds pour remettre à la fondation du même nom. Le 29 septembre dernier, c’était au tour de

la cohorte 2017 de prendre part à cette course. L’objectif de départ était d’amasser 500 $ et ceux-ci ont su doubler la mise en récoltant plus de mille dollars! Lors de la course, tous se sont amusés et même certains enseignants et spécialistes de l’école ont pris part à la course.

L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU FÊTE LA RENTRÉE EN GRAND !

Beau temps, mauvais temps, tout le personnel de l’école secondaire d’Anjou s’est mobilisé afin de faire en sorte que la fête de la rentrée soit un moment agréable pour tous. Malgré la température qui n’était pas au rendez-vous, les élèves y étaient! Pour l’occasion, des jeux gonflables avaient été prévus et bien que la météo n’ait pas été favorable, les adultes de l’école ont trouvé le moyen de les installer! Les structures formaient une trajectoire que les participants devaient parcourir le plus rapidement possible. Mur d’escalade, glissade, tunnels et encore plus composaient la série d’obstacles que les élèves devaient traverser. Tous les élèves ont apprécié. On pouvait lire sur les visages des participants tout l’enthousiasme qu’ils avaient à parcourir ceux-ci. À la cafétéria de l’école se trouvait un groupe de musique appelé Sonido Pesao. C’est un groupe d’origine latine composé de deux ‘’bassistes’’ et de trois chanteurs. Les élèves ont pu danser sur le rythme des musiciens.Un repas a été servi à tous les élèves et des grignotines étaient disponibles. La fête de la rentrée édition 2017 a fait le bonheur de tous les élèves. Nous tenons à souligner la participation de tout le personnel de l’école. Des jeunes du Comité Implication Anjou (CIA) qui ont mis la main à la pâte pour toute l’organisation de la journée. Grâce au travail de tous, les élèves de l’école ont pu avoir un superbe après-midi entouré de leurs amis. On peut dire que la fête de la rentrée édition 2017 fut un franc succès! -Lian Boily Élève 4e secondaire

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU

Le 28 septembre dernier avaient lieu les portes ouvertes de l’école secondaire d’Anjou. Outre les visites libres, des visites guidées étaient offertes et des stations d’activités ouvertes à tous, telles qu’en sciences et activités physiques. De plus, à la cafétéria de l’école, les parents pouvaient découvrir les offres de la vie étudiante, des arts et de la musique. Grâce à l’implication du personnel enseignant et non-enseignant de l’école, de l’engagement de plus de 120 élèves à faire rayonner leur milieu, que parents et futurs élèves ont pu suivre les pas dessinés tout au long du parcours afin de découvrir notre école, nos profils, notre milieu de vie.