Une fête pour lancer l’année à Daniel-Johnson!

Le 6 septembre dernier, en après-midi, avait lieu la fête de la rentrée à l’école secondaire Daniel-Johnson. Durant cet événement, les élèves avaient droit à un trio hot-dog et à une foule d’activités. Après avoir mangé, les étudiants ont pu profiter des activités sur place telles que les jeux gonflables, dont un bassin de mousse, du «lasertag » extérieur, des parties d’Ultimate frisbee, les kiosques de la kermesse; sans compter les nombreux kiosques d’intervenants de la communauté. Lors de la journée, les jeunes accumulaient des coupons qu’ils pouvaient investir dans les deux grands tirages : kangourou des Lynx, une paire de billets pour la Ronde ou pour les nombreuses marchandises aux kiosques cadeaux. Il y avait aussi deux clowns qui fabriquaient des structures en ballons afin de divertir la foule. Pour ajouter à l’ambiance, le groupe « Nothing but greatness », composé d’anciens élèves, est venu animer les participants. Nous voulons remercier nos trois partenaires de l’événement : le BoulZeye, le Dairy Queen et le IGA famille Godin pour leur implication! Un grand merci à Alexandra Laliberté, la technicienne en loisir, et aux élèves de la Vie étudiante de l’école pour l’organisation de cette fête qui a bien démarré l’année autant pour le personnel que pour les élèves.

Une rentrée remarquée à l’ÉSPAT !

L’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles continue de grandir. En effet, cette année c’est près de 1250 élèves qui ont choisi l’ÉSPAT et nous en sommes très fiers ! Tous les efforts nécessaires sont déployés afin de les accompagner le mieux possible dans leur parcours scolaire. Qu’ils soient dans le programme enrichi Davantage, en musique, en arts médias, en multisport, en cheerleading ou dans notre nouveau volet plein air, des activités d’accueil se sont déroulées afin de

faciliter leur transition et de favoriser leur bien-être dans leur nouvelle école. Nous croyons également que l’engagement de nos élèves au sein d’activités parascolaires et d’équipes sportives joue un rôle important dans leur développement personnel. Encore cette année, nos élèves ont l’embarras du choix afin de découvrir ou de vivre leurs passions et nous les incitons fortement à s’inscrire à une activité. Ils peuvent pratiquer le soccer, le flagfootball, le basketball, la natation, le hockey cosom, le volleyball, la musculation, le badminton, le plein air et le cheerleading. Du côté plus artistique, culturel ou scientifique, nos jeunes peuvent s’investir dans des activités stimulantes de robotique, de création de jeux vidéo, d’improvisation, de chant, de danse, de mode-design, de multimédias, de régie technique, d’harmonie, de théâtre, de club de lecture et de dessins. Étant toujours soucieux de diversifier notre offre culturelle et musicale, les instruments à cordes font leur entrée cette année dans nos cours de musique. Ainsi résonneront violons et violoncelles dans nos corridors. Cet ajout permet aux élèves d’explorer un univers d’instruments riche d’histoire et permet des arrangements musicaux ainsi qu’un répertoire varié. Nos élèves peuvent aussi s’engager dans la vie démocratique de notre école ou dans l’organisation d’un des voyages offerts chaque année. Impossible de ne pas trouver une activité qui répond aux goûts de chaque élève !

La réussite de nos élèves est toujours au rendez-vous !

À l’ÉSPAT, on se préoccupe du bien-être de tous nos élèves et de leur réussite personnelle. Tout est en place pour faire en sorte que nos élèves s’engagent dans leur école, qu’ils déploient tous les efforts nécessaires à leur réussite et qu’ils y vivent une année scolaire stimulante afin qu’ils marquent l’histoire de l’ÉSPAT et qu’ils y laissent l’empreinte de leur passage.

Encore une fois cette année, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu les résultats de nos élèves aux épreuves ministérielles de juin dernier ! Plus de 85 % de nos élèves finissants ont réussi les cours de français et d’anglais de 5e secondaire. En mathématique et histoire de 4e secondaire, c’est plus de 85 % de nos élèves qui ont réussi et plus de 95 % pour le cours de sciences de 4e secondaire. Depuis les dernières années, les résultats de nos jeunes sont en nette progression et nous en sommes extrêmement fiers ! Tout le personnel de l’ÉSPAT a déployé efforts, expertise et engagement pour accompagner tous nos élèves sur le chemin de la réussite ! La participation des partenaires communautaires ainsi que votre accompagnement ont également grandement contribué à ce succès ! Merci ! Nous sommes heureux de continuer ce beau travail d’équipe.

Un élève d’exception

L’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles a accueilli le 5 octobre dernier une foule impressionnante d’élèves du primaire accompagnés de leurs parents. Effectivement, c’est près de 800 personnes qui ont été accueillies par nos musiciens de l’harmonie sur la terrasse de l’école. Lors de cette soirée, nous avons remis la médaille académique du Gouverneur Général qui honore les élèves au Canada dont les succès scolaires ont été exceptionnels. À l’ÉSPAT, cette prestigieuse

reconnaissance a été remise à Jérôme Lanthier-Tremblay qui a obtenu la meilleure moyenne générale au terme de ses études dans notre établissement. Ce brillant jeune homme a réussi avec brio par son engagement, par son talent, par son intuition et par sa grande ouverture face à tout ce qui l’entoure. Nous tenons à le féliciter sincèrement et à le remercier d’avoir enrichi l’ÉSPAT de sa belle personnalité et de ses performances remarquables durant son parcours secondaire.