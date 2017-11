Le programme de la Fondation Evenko revient à St-Ex.

Cette année encore, c’est plus de 80 élèves de l’école Antoinede-Saint-Exupéry qui auront la chance de participer aux cours gratuits du programme Evenko, offerts dans les locaux de l’école. Les cours débutent cette semaine et les jeunes sont fébriles. Le Programme de la fondation Evenko est une activité parascolaire conçue pour les étudiants de niveau secondaire au Québec. Il consiste à créer des groupes de chant, de guitare et de production artistique de la scène au sein des écoles et de les rencontrer à raison d’une fois par semaine pour développer le potentiel de chacun. En participant au Programme, ils pourront transposer leurs intérêts musicaux en disciplines appliquées. Les professeurs qualifiés du programme évalueront leurs aptitudes et leurs capacités en début de session et les aideront à développer leur potentiel musical et/ou artistique. Le Programme de la fondation Evenko se déroule sur une période de 22 semaines. Après 11 semaines de cours et de pratiques, un spectacle aura lieu dans l’école avant les vacances du temps des fêtes et à la fin des 22 cours, ils participeront au Show de la fondation Evenko. Le Show de la fondation Evenko représente le fruit de leurs efforts au courant de l’année. Les performances du spectacle du temps des fêtes se veulent des plus remarquables et les élèves ayant fait preuve de persévérance, de progression et de qualité de jeu au premier semestre seront les plus valorisés lors du spectacle.

Le Show de la fondation Evenko est un spectacle de type professionnel où ils pourront performer sur l’une des grandes scènes de Montréal, la Place des Arts, aux côtés d’artistes québécois connus. Les objectifs du programme sont : le dépassement de soi, la progression, le travail d’équipe, la collaboration, la bonne entente, le respect des autres et le besoin de communiquer leurs opinions et de leur faire vivre une expérience de scène en groupe, plus que mémorable. L’an dernier, les élèves ont eu la chance de partager la scène avec Alex Nevsky, Louis-Jean Cormier, Corneille, Marie-Pierre Arthur, Brigitte Boisjoli, Gabriella et Valérie Carpentier.

LA TRADITIONNELLE SOIRÉE CINÉMA DANS LA COUR DE L’ÉCOLE GABRIELLE-ROY

La fête de la rentrée à l’école Gabrielle-Roy, qui s’est déroulée le 22 septembre dernier en soirée, fut encore une fois un événement festif ayant permis un beau rapprochement entre les membres du personnel et les familles. Les membres du personnel ont voulu, avec cet événement, montrer l’importance accordée au rapport étroit à entretenir avec les parents dans un objectif de mission éducative commune et partagée et où le plaisir n’est pas option exclue. Les enfants et leurs parents furent conviés à une soirée-cinéma avec le « Baby boss » à l’affiche.