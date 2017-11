ÉCOLE ALBATROS

Le banc de l’amitié

Le 11 octobre 2017, date mémorable dans l’histoire de ces établissements académiques, les écoles

Albatros et Des Roseraies assistent à un important événement: le dévoilement du banc de l’amitié.

Après quelques mois de travail, les membres du comité EVB ont fièrement dévoilé le fruit de leur

créativité et de leur coeur. Ce banc sert à se faire de nouveaux amis, à proposer de nouveaux jeux et

à aller s’asseoir dessus lorsque nous sommes tristes ou seuls.

Nous voulions faire un rapprochement avec les valeurs de notre comité, tout particulièrement la

solidarité. Les autres valeurs sont la démocratie, l’écologie et le pacifisme.

Il est important de souligner que l’inauguration a permis de rapprocher les écoles autour d’un but

commun: l’amitié et la lutte contre l’intimidation. Voici comment tout cela s’est déroulé:

Premièrement, chaque classe a écrit, sur un morceau de casse-tête, ce que l’amitié représentait pour

eux. Certains rappelaient l’importance de s’amuser, d’autres précisaient qu’il fallait consoler ses amis

et à quel point ils étaient importants pour eux. Le casse-tête assemblé représentait une image du

banc de l’amitié.

Ensuite, accompagnés de quelques personnalités municipales, tous les élèves se sont rassemblés

dans le gymnase pour l’inauguration. Cette rencontre sur l’amitié s’est terminée par le dévoilement

du fameux banc. D’ailleurs, ce banc, de couleur turquoise, est décoré de mains et de mots gentils qui

redonneront le sourire aux personnes assises sur ce siège d’amour et d’espoir. Le banc est maintenant

installé dans la cour d’école, à la vue de tous.

De l’aide a été requise afin de mettre à terme ce merveilleux projet. Nous remercions

chaleureusement les parents bénévoles qui nous ont accompagnés lors

de cette agréable expérience.

Aussi, nous saluons la participation des membres du comité EVB d’Albatros qui

ont pris en charge cette initiative.

Nous remercions aussi les médiateurs de l’école Des Roseraies qui contribuent

à préserver l’utilité du banc.Maude Cousineau et Romy Pajot-Robichaud du comité EVB Albatros

L’Halloween à l’école secondaire d’Anjou !

Comme chaque année, l’école secondaire d’Anjou invitait ses élèves ainsi que les membres du personnel

à se déguiser.

Afin de souligner l’événement, un kiosque était organisé pour les élèves où l’on offrait barbe à papa,

popcorn, petits gâteaux et bonbons.

De plus, des jeux d’adresse ainsi qu’une activité de décoration de citrouilles étaient organisés pour les

jeunes.

Toutes les personnes déguisées ont fait preuve d’imagination afin de trouver leur costume pour cette

année et c’est ainsi qu’on a pu voir licornes, pirates, super héros, mets chinois, ouragan, personnages

de Disney

et bien d’autres, envahir nos lieux !

Ce fut une journée remplie de sucreries et d’activités offertes aux jeunes de l’école secondaire d’Anjou.

Lian Boily