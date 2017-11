Une ambiance de fête était présente le 31 octobre à l’école de la Belle-Rive!!!

Afin de souligner la fête automnale tant attendue par les enfants, les membres du comité d’enseignants s’occupant des activités étudiantes ont planifié une journée d’activités bien remplie afin de souligner l’Halloween. Au pavillon de la Pointe, en collaboration avec le service de garde, les élèves ont pu visiter un

labyrinthe hanté très effrayant… De plus, les élèves de tous les groupes ont joué au bingo dans le gymnase et des surprises ont été remises aux gagnants.

Du côté du pavillon des Trembles, les élèves ont également participé à un bingo à la grandeur de l’école. De plus, un concours de costumes a eu lieu dans le gymnase ce qui a permis à tous les élèves de défiler afin de décerner des prix pour les costumes les plus originaux. Une collation spéciale a également été offerte

aux super héros, princesses, pompiers ou monstres qui circulaient dans l’école pour cette journée spéciale.

Cinéma d’horreur à l’école Daniel-Johnson

On a tendance à dépeindre la jeunesse comme une masse en manque d’énergie, blasée et indifférente, comme des zombies. Et pourtant, le soir de l’Halloween,

une quarantaine d’étudiants de l’école secondaire Daniel-Johnson participaient à l’animation de leur maison hantée annuelle, une maison hantée qu’ils avaient

préparée, construite et décorée eux-mêmes. Depuis deux mois, ces jeunes s’impliquent dans leur école et vont chaque jour travailler sur cette maison hantée en préparation du jour «J», ou du jour «H» dans ce cas-ci. Ils y sont allés durant la semaine et durant leurs congés et n’ont pas lâché avant la toute fin. Et la plupart

le feront encore l’année prochaine ! Même les anciens. Située au 1200 boulevard du Tricentenaire, la maison hantée de l’école secondaire Daniel-Johnson qui avait pour thème le « Cinéma d’horreur » a accueilli plus de 1000 personnes. Nous pouvons affirmer que ce fut un succès « monstre ». Près de l’entrée de l’attraction principale étaient accrochées cinq affiches de film d’horreur réalisées par des élèves dans le cadre du cours Arts et Multimédia, renforçant encore une fois le fait qu’il s’agissait d’un projet centré autour des élèves et de leur implication. Tout au long du parcours, des guides charismatiques invitaient les gens à entrer dans leur «cinéma» pour y vivre leur expérience terrifiante. À l’intérieur : des monstres, des hommes masqués, des personnages

de films, tous joués par des étudiants. Chaque pièce de ce cinéma était décorée et animée avec soin et l’on ressentait l’effort qui avait été mis dans la réalisation de

l’événement – si l’on n’était pas trop occupé à avoir peur ! Tout le monde en ressortait effrayé, le sourire aux lèvres ! Après avoir vécu cette expérience haute en émotions fortes, les visiteurs pouvaient ensuite participer au «Échappe-toi si tu le peux » aussi animé par des élèves. Ils pouvaient également faire le tour des «maisons» où des gens du quartier étaient venus s’installer pour distribuer des bonbons à l’intérieur de l’école. Il faut également souligner qu’une fois l’événement terminé, nos élèves impliqués, se sont occupés du nettoyage, mais avec du coeur et n’ont soufflé qu’à la toute fin. C’était aussi exaltant pour eux que pour les personnes qu’ils effrayaient ! Ils avaient beau être déguisés en zombies, ces jeunes n’en étaient clairement pas. Ils ont travaillé dur et en fin de

compte, la soirée fut géniale et les gens ont eu beaucoup du plaisir. C’est ce qui compte après tout. Pour ceux qui l’ont manqué, la maison hantée de Daniel-Johnson sera de retour l’année prochaine avec un nouveau thème ! Ne la ratez pas !

Signé Cédrick Angers, un ado fier de son école