Deux organismes de Montréal-Nord viennent d’obtenir un financement de 125 141 $ de la Ville de Montréal afin d’aider plus de nouveaux arrivants à s’intégrer.

Impulsion-Travail reçoit 83 090 $ alors que Coup de pouce jeunesse obtient 42 051 $, argent provenant du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM).

Cette aide est devenue plus que nécessaire dans la foulée de la vague de demandeurs d’asile qui ont traversé la frontière américaine au cours de l’été 2017, et qui continue d’arriver. Nombreux sont ceux qui se sont établis à Montréal-Nord.

Comme l’avait mentionné TC Media en décembre, le milieu communautaire étouffe sous les demandes d’aide de nouveaux arrivants. En novembre, les intervenants demandaient d’ailleurs un soutien supplémentaire afin d’aider ces personnes à s’intégrer en milieu de travail notamment.

C’est justement ce que permettra de faire l’organisme Impulsion-Travail, soit en aidant 50 personnes de 30 ans et plus de Montréal-Nord, parlant français et ayant un permis de travail, à participer à un projet d’insertion en emploi intensif d’une durée de cinq semaines.

Intégration par les pairs

Grâce à son programme J’arrive! qui existe depuis huit ans, l’organisme Coup de pouce jeunesse permet aux élèves nouveaux arrivants du primaire et du secondaire de bénéficier d’une intégration scolaire avec l’aide de pairs.

Ainsi, plus de 150 jeunes nouveaux arrivants supplémentaires seront aidés, cette année, grâce à cette subvention.

«J’arrive! est un véhicule vraiment extraordinaire, développé par les ados pour les jeunes nouveaux arrivants. C’est l’occasion pour ceux qui ont déjà vécu le processus d’immigration de participer à l’effort collectif d’accueil et de soutien aux nouveaux arrivants», de dire Mijanou Simard-Mireault, directrice générale de Coup de pouce jeunesse.