Mardi, un seul secteur était à risque dans la région de Montréal, mais d’autres rivières pourraient suivre d’ici jeudi.

Si l’on se fie aux données des stations du Centre d’expertise hydrique du Québec qui sont retransmises toutes les heures, mardi matin seule la rivière des Mille-Îles, au niveau de Terrebonne, était sous surveillance. Le seuil enregistré à 11h était en hausse à 13,92m, soit proche du seuil d’inondation mineure de 14,15m.

«À Montréal, on n’entrevoit pas de problème, mais on surveille de possible mouvements de glace sur le rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles», indique Thomas Blanchet, conseiller en sécurité civile au Ministère de la sécurité publique. C’est en Montérégie, qu’il y a plus de risques, ajoute-t-il, principalement sur les rivières Chateauguay, Des Anglais, L’Acadie et la rivière aux Brochets, toutes situées sur la Rive-Sud à proximité des ville des ville de Châteauguay et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Avec le temps doux et les quantités de pluie attendues les seuils [de surveillance] pourraient être atteints en fin de journée [mardi], demain et jusqu’à jeudi car il y a parfois un décalage de 12 heures avant un phénomène météo et la montée des eaux à certains endroits, a résumé sur les ondes de RDI, Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro Météo, une entreprise privée qui conseille les municipalités en matière d’hydrologie et de glaciologie.

Une quinzaine de millimètres de pluie seront tombés sur la région d’ici mercredi, journée où le thermomètre atteindra 11°C.

