NEW YORK — Gleyber Torres a brisé l’égalité avec un circuit de trois points en neuvième et les Yankees de New York ont mérité un sixième gain d’affilée, dimanche, battant les Indians de Cleveland au compte de 7-4.

Aaron Hicks et Neil Walker ont claqué des doubles face à Cody Allen (2-1), celui de Walker égalant le score à 4-4.

Giancarlo Stanton a reçu un but sur balles intentionnel, puis Torres a envoyé la balle au-delà du champ centre, contre Dan Otero.

Aaron Judge a cogné un double de deux points en huitième. Domingo German a été superbe en six manches, n’allouant pas de coup sûr, tout en retirant neuf frappeurs au bâton. Il a permis deux buts sur balles.

Mike Clevinger a bien fait lui aussi, retirant 10 frappeurs au bâton. En sept manches et un tiers, il a espacé deux points, un coup sûr et quatre buts sur balles.