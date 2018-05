Le décompte a commencé ! Que vous soyez un coureur débutant, un marcheur assidu ou un marathonien expérimenté, enfilez vos souliers de course et rendez-vous sur la ligne de départ de la célèbre Course des pompiers de Laval.

Du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin prochain, découvrez le monde des pompiers à l’occasion de la Grande Fête des pompiers de Laval.

Au programme : spectacles, activités de prévention et démonstrations interactives dans une ambiance festive pour petits et grands !

Les pompiers de la Ville de Laval vous invitent également à courir pour une cause qui leur tient à cœur : venir en aide aux grands brûlés tout au long de leur processus de guérison.

Chaque année, quelque 300 personnes sont traitées dans les deux Centres pour grands brûlés du Québec. Tous les profits amassés lors des courses seront donc remis à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. En 2017, 4168 personnes y ont participé, ce qui a permis de récolter 28 500 $ !

Course Flamme

Vous recherchez un événement sportif festif hors du commun ? Le vendredi 1er juin, participez à la 2e édition de la Course Flamme, une course aux flambeaux qui se déroulera en soirée au Centre de la nature de Laval.

Ce parcours nocturne offre un circuit de 5 km haut en couleur où l’animation, la musique et l’ambiance survoltée seront de la partie.

Course des pompiers

Rendez-vous le dimanche 3 juin, seul, en famille ou entre amis pour la 7e édition de la Course des pompiers !

Que ce soit pour courir le 2 km avec vos enfants, le 5 km, le 10 km, le 21,1 km ou le 42,2 km, différents parcours sillonnant la Ville de Laval vous seront proposés. Vous terminerez votre course de façon festive à Centropolis, en plein cœur de la Grande Fête des pompiers.

Ne manquez pas votre chance de participer à l’événement sportif de l’année.

Inscrivez-vous avant midi le samedi 2 juin et courez pour une bonne cause !

6 conseils pour bien préparer votre premier 5 km

Ayez de bonnes chaussures

Munissez-vous de souliers de course adaptés et avec lesquels vous aurez couru à plusieurs reprises avant le jour J.

Entraînez-vous

Débutez votre entraînement par intervalles dès aujourd’hui en augmentant graduellement le délai de course. N’oubliez pas de prendre une journée de repos entre chaque séance.

Mangez

Déjeunez au moins une heure avant le début de la course pour prévenir les baisses d’énergie.

Échauffez-vous

Arrivez plus tôt pour avoir le temps de vous échauffer. Faites un jogging léger d’une dizaine de minutes avant la course pour préparer progressivement votre corps à l’effort.

Courez à votre rythme.

Commencez à courir lentement et accélérez vers la fin de la course pour franchir la ligne d’arrivée avec le sourire !