Critiques CD: Jean-Michel Blais, Marie-Gold et Kandle

Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Jean-Michel Blais, Marie-Gold et Kandle.

Nouvelle réussite

Jean-Michel Blais

Dans ma main

••••

Deux ans après le succès de Il, le pianiste Jean-Michel Blais lance un deuxième album solo à la réalisation léchée, nettement plus à la hauteur de son talent. Sûrement en raison de sa collaboration avec le producteur CFCF, un côté très électro émerge sur Dans ma main. On nage donc entre des mélodies évolutives à la Philipp Glass et des explorations harmoniques à la Érik Satie, tandis que les beats prennent de plus en plus de place au fil de l’album. À écouter avec un bon livre, en regardant les gouttes de pluie par la fenêtre. (Dominique Cambron-Goulet)

Âge d’or

Marie-Gold

Goal : Une mélodie

•••½

La rappeuse Marie-Gold, qui s’est fait connaître entre autres dans le groupe Bad Nylon, déballe son premier EP, entièrement auto-produit. Ses beats sont un mélange parfait d’inspirations jazz, de old school et de rap plus actuel. On apprécie aussi les moments mélodiques, qui viennent donner un peu d’air frais entre des passages rappés très entassés. On sent la rappeuse montréalaise tantôt enragée, tantôt blasée dans ce EP qui laisse présager de belles choses à venir. (Alexis Boulianne)

Important

Kandle

Damned if I do

•••½

Après In Flames (paru il y a quatre ans déjà!), un album plein de confiance, on était convaincu : Kandle est une valeur sûre du rock indie. Cinq morceaux, c’est trop peu pour cette nouvelle offrande, qui, par moments, rappelle son premier opus (Last Breath et Sink n Sin). L’auteure-compositrice aborde des thèmes lourds, comme la mort et la dépendance, sans hésitation et avec des textes pertinents, particulièrement sur l’excellente Bender, qui renouvelle le son de la chanteuse. Disponible sur les plateformes numériques. (Carine Touma)