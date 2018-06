Le Quai 5160 figure parmi les finalistes aux Grands prix santé et sécurité du travail (GPSST) dans la catégorie Innovation chez les organismes publics de la région de Montréal. L’aménagement de la scène et de l’arrière-scène ont été conçus de façon à réduire les dangers pour les travailleurs de scène.

Des passerelles munies de garde-corps sont installées en hauteur pour minimiser le travail en nacelle et sur escabeau. Les rideaux de scène sont installés à même les passerelles, ce qui les rend facilement accessibles. Un système de descente de projecteurs et de haut-parleurs est contrôlé en régie. Un système de porteuses motorisées, pouvant monter et redescendre du sol jusqu’au plafond, permet d’installer des projecteurs, des haut-parleurs et même des éléments de décors à même le sol, ce qui vient limiter le travail en hauteur.

Les gagnants régionaux seront dévoilés l’automne prochain. Les lauréats seront ensuite en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tient chaque printemps.