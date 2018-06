MONTRÉAL — La démarche de leurs collègues a fait boule de neige: d’autres femmes qui avaient porté plainte contre leur ex-entraîneur de ski Bertrand Charest ont fait lever l’ordonnance de non-publication afin de pouvoir témoigner à visage découvert, elles aussi.

Il s’agit d’Émilie Cousineau, de Katie Bertram, d’Allison Forsyth et de Gillian McFetridge.

Dans leur demande, elles expliquent croire que c’est en partageant «leur triste expérience avec le public qu’elles seront en mesure de faire progresser la cause de la prévention» du harcèlement et des agressions sexuelles dans le milieu des sports. Et cela, afin d’éviter à d’autres qu’il leur arrive ce qu’il leur est arrivé, est-il écrit dans leur requête.

Bertrand Charest a été reconnu coupable pour les agressions sexuelles commises sur Mme Cousineau. Il a été acquitté des accusations portées au sujet des trois autres ex-skieuses, pour des raisons diverses.

La juge Hélène Di Salvo de la Cour supérieure a levé mardi matin l’ordonnance de non-publication qui avait interdit aux médias de dévoiler leur identité. Cette ordonnance avait été prononcée dans le cadre des procédures criminelles intentées contre Bertrand Charest. Elle demeure en vigueur pour les autres victimes.

L’ex-entraîneur, maintenant âgé de 53 ans, a été condamné à 12 ans de pénitencier pour les agressions commises sur neuf femmes. Mais il avait été accusé à l’origine pour des infractions criminelles commises sur 12 jeunes athlètes. L’homme a porté en appel son verdict de culpabilité et sa peine.

Lundi, quatre autres de ses victimes, Geneviève Simard, Amélie-Frédérique Gagnon, Gail Kelly et Anna Prchal, ont choisi de briser le silence en tenant une conférence de presse pour dénoncer les abus commis dans le monde du sport et réclamer un plan de protection pour les athlètes. Elles avaient elles aussi dû faire lever l’ordonnance protégeant leur nom et leur identité avant de pouvoir parler publiquement.