Afin de planifier vos activités, voici un résumé de ce qui sera ouvert et fermé pendant le week-end du 24 au 26 juin.

Ouverts le 24 juin:

– Le Centre intergénérationnel La Station

– La patinoire Bleu Blanc Bouge au parc Wilibrord

– Les serres municipales

– La Maison Nivard-De Saint-Dizier

– Les piscines et pataugeoires

– Les établissements d’alimentation de petite surface

– Les succursales de la SAQ de petite surface

– Les pharmacies.

Fermés:

– Les bibliothèques de L’Île-des-Sœurs et Jacqueline-De Repentigny

– Les Centres communautaires Marcel-Giroux et Elgar

– Les établissements commerciaux et les établissements d’alimentation de grande surface.

Fermés le 26 juin:

– Les bibliothèques de L’Île-des-Sœurs et Jacqueline-De Repentigny

– La Maison de l’environnement

– La mairie d’arrondissement

– Les ateliers municipaux.



Le service de collecte aura lieu selon son horaire habituel.