Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Duclos

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, annoncera mardi les mesures que prend le gouvernement du Canada pour améliorer les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti de façon à assurer un soutien pour les aînés.

Accurso

L’entrepreneur Tony Accurso, reconnu coupable de fraude, d’abus de confiance et de corruption dans l’octroi de contrats à la Ville de Laval, doit recevoir jeudi sa sentence.

Procès Duquette

Sylvain Duquette, qui fait face à trois chefs d’accusation de meurtre prémédité pour des événements survenus à Shawinigan et dans une municipalité adjacente en avril 2017, comparaît vendredi devant la Cour supérieure au palais de justice de Shawinigan.

Aluminerie ABI

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, fera mercredi le point sur le lock-out des quelque 1030 employés de l’aluminerie ABI. La veille, ceux-ci se seront réunis en assemblée générale pour faire le point sur les négociations.

Festival d’été

Le Festival d’été de Québec s’amorcera jeudi et se poursuivra jusqu’au 15 juillet. Parmi les concerts principaux de jeudi figurent Liza Wright, Jethro Tull et The Weeknd.

Wimbledon

Le tableau principal du tournoi de Wimbledon, le troisième du Grand Chelem, se met en branle à compter de lundi. Eugénie Bouchard affrontera, au premier tour une concurrente britannique, Gabriella Taylor, classée au 182e rang mondial. De son côté, Milos Raonic, 13e tête de série, se mesurera lui aussi à un joueur britannique, Liam Broady, classé au 175e rang mondial.