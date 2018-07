Le quartier Villeray a récemment accueilli un nouveau commerce : une épicerie qui vend des produits locaux 12 mois par année, appelée l’épicerie Les Récoltes.

Geneviève Guenet cherchait un endroit où elle pourrait trouver, pour elle et sa grande famille, des produits du Québec, au moment qui lui convient, sans se ruiner.

Comme elle ne trouvait pas, elle a décidé de mettre elle-même sur pied sa propre épicerie, Les Récoltes, où les gens peuvent se rendre depuis le 27 juin.

Situé sur la rue Bélanger, près de la rue Chabot, le commerce est à la limite entre Villeray et Rosemont.

« Il y a vraiment une vie de quartier, ici », lance la propriétaire de l’épicerie Les Récoltes, Geneviève Guenet. Selon elle, Villeray était l’endroit tout désigné pour ouvrir un tel commerce.

Dans le quartier, l’accueil a été excellent. « Les gens sont heureux de nous voir arriver. Et c’est pour ça qu’on le fait, pour nourrir le quartier avec des produits d’ici. »

Le concept

Ce désir de faire valoir les produits locaux et de leur dédier un commerce complet provient de valeurs profondes.

« On veut participer à faire découvrir les produits, à l’économie locale. On veut mettre les produits en vedette, on ne veut pas simplement qu’ils soient simplement à côté d’autres produits d’ailleurs dans le monde. On veut qu’ils rayonnent », explique Geneviève Guenet.

Le concept de l’épicerie se base sur l’accessibilité, en deux volets. D’une part, l’accessibilité monétaire. Pour une personne seule, mais surtout pour les familles nombreuses, il faut composer avec cette réalité. « C’est possible de manger québécois sans que ça ne coûte les yeux de la tête. »

Deuxièmement, l’accessibilité physique, soit un désir de réunir tous ces produits au même endroit. « La vie va vite. On n’a pas toujours le temps d’aller à plusieurs endroits pour aller chercher nos produits », dit-elle.

Principalement, les produits disponibles à l’épicerie Les Récoltes ont été découverts par la propriétaire et sa famille en se promenant à travers le Québec.

Elle se laisse tout de même une marge de manœuvre pour des produits canadiens.

« C’est évident qu’il y a des produits qu’on ne trouve pas au Québec. Mais si on prend des produits qui ne proviennent pas d’ici, on s’assure que ce soit des produits canadiens », souligne-t-elle.

À long-terme

Même si l’épicerie Les Récoltes n’a que quelques jours à son actif, Geneviève Guenet pense déjà à long-terme.

D’abord, il y aura une plateforme en ligne, soit une épicerie virtuelle.

« On a aussi dans les plans d’offrir la livraison à vélo, pour ceux qui feront leur commande en ligne », ajoute-t-elle.

Aussi, le local possède une cuisine qui, pour le moment, sert à contrer le gaspillage alimentaire et à gérer les pertes.

Éventuellement, la cuisine servira à tenir des ateliers de cuisine collective pour les citoyens du quartier.

Quelques thématiques sont déjà prévues, comme les marinades, mais aussi plusieurs groupes seront ciblés, comme les grandes familles, les gens avec des intolérances, ainsi que les personnes seules, comme les personnes âgées.

« Je veux que les gens améliorent leurs connaissances en cuisine, mais aussi que ce soit une manière de rencontrer des gens du quartier », conclut-elle.

L’épicerie Les Récoltes est située au 1895, rue Bélanger.