QUÉBEC — Forcé de laisser son siège de Marquette, le député libéral François Ouimet quitte la politique amer, affirmant que le premier ministre Philippe Couillard n’a pas tenu sa parole envers lui.

L’équipe autour de M. Couillard a choisi d’évincer M. Ouimet pour offrir le château fort libéral de Marquette à l’ex-joueur de hockey professionnel Enrico Ciccone, réputé pour sa robustesse. L’annonce de la candidature de l’homme âgé de 48 ans, confirmée mercredi de source sûre, devait être faite plus tard, mais la sortie de M. Ouimet a bousculé les plans.

Ému aux larmes, le député, élu et réélu sans interruption depuis 1994, s’est montré en point de presse profondément blessé par l’attitude de son chef, qui, selon lui, s’était engagé en mai dernier, en le «regardant dans les yeux», à signer son bulletin de candidature pour le prochain scrutin.

Or, M. Ouimet a eu une brève conversation téléphonique avec le premier ministre Couillard mercredi matin et il a compris qu’il ne figurait plus dans les plans du gouvernement et de l’équipe libérale.

«Inquiète-toi pas, je ne te jouerai pas de tour. Je vais signer ton bulletin de candidature», a relaté M. Ouimet, visiblement sonné, en se rappelant les mots prononcés selon lui par M. Couillard en mai dernier.

«J’ai pris la parole du premier ministre», a dit et répété M. Ouimet, contenant mal ses larmes.

Mais mercredi, «la parole donnée ne tenait plus».

Pour justifier le sort qu’on lui réservait, on lui aurait dit qu’il fallait assurer le «renouveau» de l’équipe. Il croit que le parti l’expulse en fait pour faire en sorte que le chef caquiste François Legault, élu en 1998, devienne le doyen de l’Assemblée nationale.

«Je pense que je méritais mieux», a estimé le député.

Avocat de formation, âgé de 58 ans, M. Ouimet, qui était vice-président de l’Assemblée nationale, n’a jamais été appelé à siéger au conseil des ministres.

Marquette, une circonscription de l’ouest de l’île de Montréal incluant Dorval et Lachine, est un château fort libéral. Le candidat libéral n’aura pas trop d’inquiétude à se faire: au cours des cinq derniers scrutins, le PLQ a réussi à accaparer entre 49 et 65 pour cent du vote dans Marquette.

L’investiture de M. Ouimet devait avoir lieu ce mercredi. Elle a été annulée. Il ne peut y avoir d’investiture libérale si le premier ministre et chef du parti ne signe pas le bulletin de candidature.

Malaise au sein des troupes

Mercredi matin, à l’entrée de la séance hebdomadaire du conseil des ministres, plusieurs ministres ont commenté la situation. Le malaise était palpable et les opinions divisées.

La ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, a pris les choses avec philosophie, en disant que «si on nous demande de quitter, il faut avoir l’élégance de le faire».

Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a fait valoir que ce type de décision partisane «relève du plus grand privilège du premier ministre» et qu’il fallait «respecter ça», puisque le chef est «la seule personne qui a l’ensemble de l’information».

La ministre du Développement durable, Isabelle Melançon, a abondé dans le même sens, affirmant que la décision d’endosser un candidat est la «prérogative du premier ministre».

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a indiqué qu’il était toujours possible pour M. Ouimet «de se présenter comme indépendant».