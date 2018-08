Du 27 au 31 août aura lieu une opération de vaccination pour les animaux sauvages au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, dans le but de renforcer l’immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards roux contre la rage du raton laveur.

Des appâts vaccinaux, aux allures d’une olive verdâtre emballée individuellement, seront déposés manuellement près des boisés, des berges et des abords des poubelles. Ils dégagent une odeur de vanille afin d’attiser l’appétit des espèces visées.

Le liquide vaccinal contenu dans ces capsules est sécuritaire, et ne peut en aucun cas transmettre la rage. Les citoyens sont par contre priés de ne pas les manipuler, et de les laisser sur place afin qu’ils soient consommés par les animaux.

Si vous entrez en contact avec un appât brisé, lavez-vous les mains avec du savon avant de composer le numéro qui apparaît au dos de l’appât ou appeler Info-Santé au 811. Un faible risque existe qu’une personne dont le système immunitaire est affaibli puisse développer une infection pouvant mener à des complications médicales, vu la présence d’adénovirus humain dans le liquide, adénovirus causant normalement un rhume banal. Le professionnel de la santé d’Info-Santé sera dans ce cas en mesure d’évaluer s’il y a un risque en fonction de l’état de santé de chaque personne.

Une mesure préventive

Après la découverte d’un premier cas de rage du raton laveur en Montérégie, à l’été 2006, diverses opérations de contrôle ont été menées et un programme de surveillance rehaussée de la rage du raton laveur, toujours applicable, a été mis en place en 2007. La stratégie a porté fruit et la rage du raton laveur a été éliminée depuis 2009 du territoire québécois.

La menace de réintroduction de la rage du raton laveur demeure toutefois bien réelle, puisque des cas sont détectés chaque année aux États-Unis, près de la frontière québécoise.

Les citoyens sont invités à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou en allant sur le site rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

Les opérations de lutte contre la rage du raton laveur sont gérées par un comité interministériel regroupant le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère de la Santé et des Services sociaux, les directions de santé publique de l’Estrie, de la Montérégie et de Montréal, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Services Québec, le ministère de la Sécurité publique et la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.