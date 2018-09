OTTAWA — Le député fédéral de Saint-Léonard – Saint-Michel Nicola Di Iorio prétend à nouveau réfléchir à son avenir politique.

Jeudi, le whip libéral Mark Holland a assuré que l’élu quitte ses fonctions cet automne, lui qui a annoncé sa démission prochaine depuis avril. M. Holland relatait que le député avait contacté le Parti libéral du Canada cette semaine pour confirmer son départ.

Mais voilà que M. Di Iorio affiche sur sa page Facebook un message où il dit se donner un mois de réflexion pour consulter ses proches et son premier ministre. Il accompagne ce message d’une photo de lui, probablement prise le printemps dernier, dans la pièce qui sera la Chambre des communes temporaire à partir de janvier.

Jeudi, au bureau du premier ministre, on disait qu’il revient au député de prendre ses propres décisions. Au parti, on refusait de commenter la situation de M. Di Iorio. Mais le whip qui gère les députés libéraux, leur présence et leur charge de travail maintenait que le député ne finira pas son mandat et quittera ses fonctions bientôt.

M. Di Iorio n’a pas été vu sur la colline parlementaire depuis le retour des élus le 17 septembre. Et M. Holland n’a pas encore été en mesure de le contacter.