Ouverte depuis le 4 octobre, la Zone est un espace pour les jeunes adultes âgés entre 16 et 30 ans qui souhaitent se réunir pour tisser des liens, monter des projets, se trouver un emploi ou encore, faire un retour aux études. Cette initiative est un partenariat entre Horizon Carrière et les YMCA du Québec.

Selon la coordonnatrice des programmes jeunesse des YMCA, Sonia Gabriel, il y avait un réel besoin pour un local de ce genre à Saint-Léonard. « Il n’y a pas d’organisme dans le quartier qui s’occupe des 16-30 ans », soutient-elle.

Bien que la Zone en soit à ses balbutiements, Mme Gabriel a déjà plusieurs projets qu’elle souhaite mettre en branle. « On veut faire des ateliers de photo, de vidéo et d’art urbain, énumère-t-elle. Les jeunes pourront ainsi découvrir d’autres facettes de leur personnalité. »

Les jeunes sont également invités à soumettre des idées de projets qu’ils souhaitent réaliser. Les intervenants de la Zone les aideront ensuite à les mener à bien.

Un lieu de rencontre

Le local se veut aussi être lieu de mise en relation pour les jeunes adultes. « Des jeunes qui veulent juste relaxer et discuter avec d’autres jeunes sont les bienvenus. Ça peut aussi leur permettre de se trouver des intérêts communs et de monter des projets ensemble », explique Mme Gabriel.

« On veut que ce soit un lieu de contact, d’accueil et de référencement pour eux », ajoute Loic Benentendi qui est intervenant psychosocial.

La Zone souhaite également organiser des soupers-discussions.

Intégration professionnelle

La Zone permet aux 16-30 ans d’aller chercher des services en fonction de leurs besoins. « Si par exemple un jeune ne sait pas quoi faire dans la vie, on peut l’orienter vers des ressources. On va l’aider à trouver sa voie », explique Sonia Gabriel

Stéphane Doucet s’occupe de tout ce qui touche l’insertion professionnelle, que ce soit pour un jeune qui veut trouver un premier emploi ou retourner sur le marché du travail. « On fait de l’accompagnement de A à Z. On revoit ensemble leur CV, leur lettre de présentation. On leur donne des trucs et on les aide à se préparer pour les entrevues. »

Il accompagne également ceux qui souhaitent faire un retour aux études. « Je les aide à se trouver un parcourt académique en fonction de leurs objectifs », ajoute-t-il.

Les intervenants vont aussi inviter des conférenciers dans le cadre d’une activité intitulée « Profession du mois ».

Un projet avec de l’avenir ?

Bien que le local soit loué pour un an, la directrice générale d’Horizon Carrière, Lina Raffoul, espère que le projet se poursuivra sur le long terme. « Ça va dépendre si les jeunes s’approprient le local. On a eu 10 jeunes la première journée et 30 la deuxième, alors c’est bien intéressant », soutient-elle.

La Zone est située au 8480 boulevard Lacordaire. Elle ouverte tous les jours, à l’exception du mercredi et du dimanche, de 14h à 20h.