Le département des affaires autochtones de l’Association étudiante de l’Université McGill appelle à une manifestation «pacifique» le 31 octobre pour sommer l’établissement de changer le nom des Redmen. Le nom que portent les 28 équipes masculines sur le campus a déjà porté préjudice à plusieurs étudiants originaires des Premières Nations, selon le groupe.

«Le nom Redmen continue de manifester des effets sociologiques et émotionnels incroyablement négatifs sur les étudiants autochtones, et il est temps que McGill agisse», a notamment écrit l’organisation via son événement Facebook, auquel pas moins de 1200 personnes étaient déjà intéressées lundi soir.

Plusieurs internautes approuvaient déjà fortement l’idée de l’association, sur la Toile. «Il n’y a pas de raison pour qu’on ne soit pas tous des Martlets», a dit l’un d’eux, en faisant référence au nom de l’équipe féminine de hockey sur glace de l’Université McGill.

Aux dires du département des affaires autochtones , l’usage historique des «Indiens» et des «Squaws» de McGill – des surnoms que certains ont auparavant donnés à l’équipe universitaire – «s’est avérée préjudiciable aux expériences des étudiants autochtones de [l’Université]» au fil du temps.

Le groupe dit plutôt vouloir aborder la réalité historique «légitime» du nom des Redmen et appelle ses membres à rejoindre son regroupement le jour de l’Halloween, sur les marches du bâtiment James.

«Si vous convenez qu’il est temps de mettre fin à l’utilisation d’un nom enraciné dans des conceptions racialisées et stéréotypées des peuples autochtones, veuillez ajouter votre voix pour réclamer un changement immédiat.» – Le département des affaires autochtones de l’Association étudiante de l’Université McGill.

L’Association des étudiants en travail social de McGill s’est elle aussi dite solidaire à la cause en appuyant la manifestation. «Nous avons le devoir de nous lever, de mettre en valeur et d’amplifier la voix des étudiants autochtones sur notre campus. Nous encourageons tous nos membres à y assister», a indiqué le groupe, soulignant que les cours en travail social se termineront plus tôt pour permettent aux membres d’assister au rassemblement.

Le cas des Redmen de McGill n’est pas sans rappeler celui des Redskins de Washington, dans la NFL, dont le nom sème la controverse un peu partout aux États-Unis depuis quelques années.

Des précédents

Ce n’est pas la première fois que les discussions entourant le changement de nom des Redmen surgit sur le campus de l’Université McGill. Dans les 20 dernières années, la direction de l’établissement a toujours plaidé que l’appellation n’a aucun lien de causalité direct avec les peuples autochtones.

Les Redmen ne signifieraient, selon la direction, rien de plus que des athlètes en uniforme rouge ou des hommes en rouge.

Une vision que ne partage pas du tout le commissaire aux Affaires autochtones de l’association étudiante, Thomas Jirousek. Sur Facebook, il invite lui aussi les étudiants à se faire entendre durant la manifestation et à signer la lettre ouverte de son groupe. Celle-ci devrait paraître en ligne sous peu. Lui-même athlète en aviron, l’étudiant en science politique est l’un des seuls athlètes autochtones de l’Université McGill.

Un rapport traitant de l’enseignement et des études autochtones recommandait d’ailleurs à l’université montréalaise, l’an dernier, de lancer une consultation dans la communauté pour le changement du nom des équipes des Redmen. Cela a poussé la direction à mettre sur pied un groupe de travail pour se pencher sur la question.

Le rapport de ce comité d’analyse doit être publié en décembre prochain, aux dernières nouvelles.

Un porte-parole de l’institution, Fabrice Labeau, a d’ailleurs confirmé lundi à Espaces Autochtones, de Radio-Canada, que l’administration utilisera les principes du rapport pour examiner «des questions spécifiques» sur le changement de nom.