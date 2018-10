MONTRÉAL — Le cas de Lucy Granados, cette femme déportée en avril vers son Guatemala natal, met en lumière le manque de protections pour les immigrants sans-papiers au Canada, estiment plusieurs organismes.

Mme Granados, une mère monoparentale, a passé plus de neuf ans à Montréal avant de tenter de régulariser sa situation. Ses démarches ont mal tourné pour elle, et après une arrestation qu’elle a qualifiée de brutale par des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), elle a été renvoyée au Guatemala, blessée. Des mois après son arrestation, elle soutient n’être toujours pas en mesure de travailler. Sans ressources financières, ses enfants ont faim, a-t-elle dit dans un message vidéo.

Celui-ci a été diffusé lors de la conférence de presse organisée mercredi matin par l’organisme Solidarité sans frontières et le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, où Mme Granados travaillait.

L’un des problèmes est que l’ASFC n’a pas de réel mécanisme pour traiter les plaintes, comme celle de Mme Granados pour son arrestation violente et non nécessaire, a soutenu Amy Darwish de Solidarité sans frontières.

De plus, sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne contre l’ASFC pour mauvais traitement a été refusée. La Commission dit ne pas avoir juridiction sur les immigrants qui ne sont pas légalement au pays.

Pourtant, la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît des droits à toutes les personnes, et non pas uniquement aux citoyens canadiens, a plaidé Viviana Medina, du Centre des travailleurs immigrants.

Et puis, a-t-elle demandé, si la Commission canadienne des droits de la personne ne peut traiter cette affaire, qui a juridiction?

De plus, Lucy Granados avait déposé une demande auprès des autorités canadiennes pour être autorisée à rester pour des motifs humanitaires. Or, elle a été renvoyée chez elle avant même que le ministre de l’Immigration ait eu le temps de statuer sur sa demande.

Une façon de faire de plus en plus courante, a commenté Guillaume Cliche-Rivard, président de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration du Québec, aussi présent au point de presse.