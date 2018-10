Une ruelle abandonnée qui accumulait les déchets en plein cœur de Verdun a été transformée, à faible coûts, par la Société de développement commercial Wellington (SDCW).

Le réaménagement de la petite ruelle qui débouche sur la Promenade a été réalisé au plus grand bonheur des passants. L’espace entre les rues Hickson et de L’Église offre une aire colorée avec des plantes, lumières et couvre-sol qui contraste avec l’aspect jadis lugubre et sale.

«Ça fait deux mois qu’elle est terminée et il n’y a pas eu de tags, pas de graffiti, de vandalisme, affirme Billy Walsh, directeur général de la SDCW. Je pense que ça prouve que les SDC ont intérêt à s’impliquer dans l’aménagement et dans la planification du territoire.»

Avec un budget de 400$, la métamorphose a été faite en partenariat avec les organismes à but non lucratif Ça pousse et Le Comité. Ils souhaitaient démontrer que la revitalisation est possible à peu de frais.

La SDCW s’attaquera au stationnement Ethel. Le projet doit recevoir l’aval de la Ville de Montréal, qui a tout de même donné son soutien.