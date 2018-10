Le commentateur sportif Rodger Brulotte a participé à la levée de fond «Journée Fèves au lard» organisée par la Fraternité des policiers. Il a été le parrain du dîner dansant qui a eu lieu le 12 octobre au poste de quartier 16. Des repas ont été vendus pour une 52e année

Lui-même issu d’un quartier défavorisé de l’est de Montréal, Rodger Brulotte n’avait pas conscience d’être moins bien nanti lorsqu’il était jeune. «Je jouais au hockey et au baseball, je mangeais, on n’avait pas de télé, mais j’allais la voir chez mes amis», raconte-t-il.

S’il a pu faire du sport, c’est grâce à l’engagement social du poste de police de son arrondissement, qui fournissait de l’équipement aux enfants démunis. «C’est sûr que je ne vivais pas le luxe de Ville Mont-Royal, mais je vivais dans mon luxe à moi», assure-t-il.

Son engagement auprès de la levée de fond est donc une façon de redonner au suivant.

Générosité

Au cœur des quartiers populaires, M. Brulotte ne passe pas inaperçu. C’est avec entregent et proximité qu’il discute avec les passants qui l’abordent, sourire aux lèvres. C’est pour lui une tâche importante dans son rôle de personnalité publique.

Le quartier de la rue Wellington lui rappelle des temps pas si lointains, lorsqu’il venait y pratiquer ses sports de prédilection. «On partait de l’est de Montréal pour venir jouer à la balle et au hockey à Verdun», se souvient le commentateur sportif. «Arthur Therrien nous aidait quand on était jeune», mentionne-t-il, en précisant que son nom a depuis été donné aux terrains de baseball, à la piscine et au parc qui bordent les berges.

«Dîner, danse et fèves au lard» a été organisé le 12 octobre par le poste de quartier 16 ainsi que le Centre communautaire des Aînés de Verdun. L’événement permettra d’amasser des fonds pour les enfants démunis qui aont reçu 1 300$ l’an passé via l’achat de matériel de hockey et de soccer, des vêtements, ainsi qu’un vélo.

«Souvent, à raison ou à tort, on semble oublier l’implication sociale des policiers et des policières. Chaque fois qu’on fait affaire avec l’un d’eux, ils ne vous invitent pas à souper.»

— Rodger Brulotte, commentateur sportif et chroniqueur