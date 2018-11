QUÉBEC — Les réactions à l’annonce du décès de Bernard Landry ont fusé de toutes parts dans le monde politique, mardi.

«Le coeur brisé par l’annonce du départ du Premier ministre Landry. Au nom du @PartiQuebecois, j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à l’ensemble des indépendantistes québécois. Le Patriote de Verchères n’aura jamais voyagé vers autre pays que le Québec», a écrit le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé.

«Merci pour tout, a renchéri la députée péquiste Véronique Hivon. Convictions et confiance inébranlable dans le Québec et le projet d’indépendance, la cause de votre vie, voilà ce qui vous animait avec passion cher M. Landry. Vous avez contribué à bâtir un Québec fort économiquement, juste socialement et ouvert culturellement.»

L’ancienne chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, a elle aussi partagé ses commentaires: «Merci, monsieur Landry, d’avoir porté la volonté de libération de notre peuple. Nous continuerons le travail. Mes condoléances à toute la famille.»

Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse à Québec à 15h30.

L’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a aussi tenu à réagir au décès de Bernard Landry sur les réseaux sociaux. «Je tiens à offrir mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Monsieur Bernard Landry, dont il faut souligner la contribution au bien-être de la société québécoise.»