MONTRÉAL — Il y a deux nouveaux millionnaires en Montérégie, mais ils ne le savent pas…

Loto Québec a lancé mercredi un de ses nombreux avis de recherche pour trouver deux gagnants de lots d’un million de dollars.

D’après la société d’État, un billet du Lotto 6/49 vendu dans la MRC de Brome-Missisquoi a en effet remporté un million de dollars au tirage du 12 septembre dernier.

Par ailleurs, un autre lot d’un million de dollars, provenant celui-là du tirage de la Lotto Max du 28 septembre, est également à la recherche de son héritier, qui en a fait l’acquisition à Longueuil.

Il ne s’agit d’ailleurs pas des seuls lots importants qui n’ont pas trouvé preneur même si quelqu’un, quelque part détient le billet.

Un autre acheteur de Lotto Max à Longueuil a un billet qui vaut 500 000 dollars et ce, depuis le premier juin dernier.

Loto-Québec a publié une courte liste de six lots non-réclamés de plus de 100 000 dollars et l’un d’entre eux, un billet de la 6/49 acheté en groupe dans la région de Trois-Rivières, vaut 250 000 dollars. Dans ce dernier cas, les détenteurs de ce billet gagnant du tirage du 20 décembre 2017 auraient avantage à se presser puisqu’ils ont un an pour le réclamer.

Les autres lots orphelins sont une cagnotte de 236 860 dollars remportée au tirage du 23 juin dernier de la 6/49 sur un billet vendu dans la MRC de Nouvelle-Beauce dans Chaudière-Appalaches et une autre de 135 199 $ associée à un billet de 6/49 acheté à Montréal-Nord le 7 avril 2018.

«Quand on fait un appel à tous comme ça, ça incite les gens à vérifier s’ils avaient des billets sur leur table de chevet, dans leurs poches, dans l’auto. Dans la plupart des cas, on retrouve les gagnants», a expliqué Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec.

«Il y a quelques mois, par exemple, on recherchait un gagnant et on a fait des entrevues dans les médias. Il y avait quelqu’un qui avait un billet dans sa poche depuis huit ou neuf mois et a décidé d’aller valider pour se rendre compte qu’il avait gagné quelques millions», a-t-il ajouté.

Une fois l’année écoulée, les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.