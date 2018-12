MONTRÉAL — 1 – Le Tribunal arbitral du sport annule la suspension à vie imposée par le Comité international olympique (CIO) à 28 athlètes russes en marge du vaste scandale de dopage institutionnalisé lors des Jeux de Sotchi en 2014.

4 – Les Eagles de Phildelphie remportent le 52e Super Bowl en défaisant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 41-33. Le quart-arrière Nick Foles des Eagles est nommé le joueur par excellence du match.

– Le parcours du Canada à la Coupe Davis prend fin dès le premier tour lorsqu’il s’incline 3-1 face à la Croatie.

9 – Le quart-arrière Jimmy Garoppolo obtient le plus lucratif contrat de l’histoire de la NFL quand les 49ers de San Francisco lui consentent un pacte de 137,5 millions pour cinq ans.

10 – La fondeuse suédoise Charlotte Kalla s’adjuge la première médaille d’or des Jeux olympiques de Pyeongchang en s’imposant au skiathlon 15 km.

11 – Le patineur de vitesse Ted-Jan Bloemen (5000m) et la skieuse acrobatique Justine Dufour-Lapointe (bosses) montent sur la deuxième marche du podium aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Les planchistes Maxence Parrot et Mark McMorris, eux, terminent respectivement deuxième et troisième en slopestyle.

12 – Mikaël Kingsbury survole la super-finale de l’épreuve des bosses aux Jeux de Pyeongchang s’assurant le seul titre qui manquait encore à son palmarès: l’or olympique. Le Canada mérite par ailleurs l’or au concours par équipes en patinage artistique. La planchiste Laurie Blouin décroche la médaille d’argent en slopestyle.

13 – John Morris et Kaitlyn Lawes mettent la main sur la toute première médaille d’or du curling double mixte aux Jeux de Pyeongchang. Alex Gough permet quant à elle au Canada de remporter la première médaille de son histoire en luge, terminant troisième de l’épreuve féminine. La patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin gagne la médaille de bronze au 500 mètres.

15 – Ted-Jan Bloemen a le dessus sur le Néerlandais Sven Kramer et décroche la médaille d’or de l’épreuve du 10 000 mètres en patinage de vitesse sur longue piste. Alex Gough, Sam Edney, Tristan Walker et Justin Snith remportent l’argent dans l’épreuve de luge à relais. Meagan Duhamel et Eric Radford enlèvent la médaille de bronze à l’épreuve en couple de patinage artistique.

17 – Le patineur de vitesse courte piste Samuel Girard est couronné champion olympique de l’épreuve de 1000 mètres aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Auparavant sa coéquipière Kim Boutin avait obtenu la médaille de bronze au 1500 mètres.

18 – Roger Federer mérite un 97e titre en carrière grâce à sa victoire aux dépens de Grigor Dimitrov en finale du tournoi de Rotterdam et il redevient no 1 mondial.

– Alex Beaulieu-Marchand réalise la descente de sa vie et il s’assure la médaille de bronze de l’épreuve de slopestyle en ski acrobatique aux Jeux de Pyeongchang.

19 – Justin Kripps et son freineur Alex Kopacz et les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis se partagent la médaille d’or en bobsleigh à deux aux Jeux de Pyeongchang.

20 – Journée faste pour le Canada aux Jeux de Pyeongchang. Les patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Moir mettent la touche finale à leur carrière olympique en raflant la médaille d’or. La skieuse acrobatique Cassie Sharpe, elle, s’impose à l’épreuve féminine de demi-lune.

21 – Brady Leman s’offre la médaille d’or en ski cross aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

– Kaillie Humphries et Phylicia George remportent la médaille de bronze de l’épreuve de bobsleigh à deux à Pyeongchang.

22 – Kim Boutin gagne la médaille d’argent à l’épreuve de 1000 mètres et les patineurs de vitesse courte piste canadiens obtiennent la médaille de bronze au relais 5000m aux Jeux de Pyeongchang.

– Le Canada s’incline 3-2 en tirs de barrage contre les États Unis en finale du tournoi olympique de hockey féminin.

– L’Association américaine de tennis (USTA) est reconnue en partie coupable pour l’accident de la joueuse de tennis Eugenie Bouchard, survenu aux Internationaux des États-Unis, en 2015.

23 – Les Canadiennes Kelsey Serwa et Brittany Phelan signent un doublé en s’emparant des médailles d’or et d’argent à l’épreuve de ski cross aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

– La patineuse artistique Kaetlyn Osmond remporte la médaille de bronze au concours individuel aux Jeux de Pyeongchang.

24 – Le planchiste Sébastien Toutant rafle la médaille d’or de l’épreuve masculine de big air aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

– Victorieux 6-4 des Tchèques, le Canada mérite la médaille de bronze en hockey masculin aux Jeux de Pyeongchang.

25 – Les athlètes olympiques de la Russie remportent la médaille d’or en défaisant l’Allemagne 4-3 en prolongation lors de la finale du tournoi olympique de hockey masculin.

– Les athlètes canadiens complètent leurs meilleurs Jeux olympiques d’hiver de l’histoire avec une récolte de 29 médailles à Pyeongchang.