MONTRÉAL — Le ministère des Transports du Québec a fermé à titre préventif une portion de l’autoroute 640 en direction ouest à Terrebonne pour une durée indéterminée.

Ses responsables ont fait état d’un risque d’affaissement de la chaussée, à la suite de travaux de forage effectués à proximité par Hydro-Québec.

La fermeture, qui a débuté mercredi soir, concerne un tronçon situé à la hauteur de la sortie 35 menant au Boulevard des Entreprises et au Boulevard des Seigneurs. Durant la fermeture, les usagers de la route sont invités à suivre un chemin de détours balisés, qui a été mis en place sur le réseau local.

Une certaine congestion a été observée jeudi matin à l’heure de pointe dans le secteur, selon Martin Girard, porte-parole de Transports Québec. Il a expliqué que 70 000 véhicules y circulaient en moyenne chaque jour.

M. Girard invite les gens à planifier leurs déplacements en fonction des détours et d’utiliser si possible un autre chemin pour se rendre à destination. Les automobilistes peuvent notamment s’informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Québec 511.

Par ailleurs, le ministère des Transports et Hydro-Québec oeuvrent en priorité à mettre en place de la circulation à contresens sur l’autoroute 640 est. On y offrirait alors une voie par direction dans ce secteur.

Au cours des prochains jours, on réalisera des travaux d’urgence pour permettre de rétablir la circulation. Une fois les travaux complétés, le ministère pourra rouvrir l’autoroute 640 en direction ouest.