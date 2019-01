MONTRÉAL, Ont. — La Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) salue l’ouverture du nouveau gouvernement caquiste, qui selon elle, est beaucoup plus disposé à discuter avec les syndicats que les libéraux.

Le président de la FTQ Daniel Boyer et le secrétaire général Serge Cadieux faisaient le point dimanche matin sur les dossiers prioritaires de la centrale syndicale pour l’année à venir.

Au terme de rencontres avec le premier ministre François Legault et plusieurs de ses ministres, la FTQ s’est dite encouragée sur plusieurs de ses chantiers, notamment sur les clauses de disparité de traitement et la mise à jour de la Loi sur la santé et sécurité au travail.

M. Boyer a admis que le gouvernement était encore dans une période de «lune de miel», mais il souhaite laisser la chance au coureur.

Le premier ministre François Legault avait répété en campagne qu’il ne voulait pas gouverner pour les grands lobbys, dont les syndicats.

Dans ses autres priorités de l’année, la FTQ a l’intention de faire pression sur la CAQ pour qu’elle amorce une réelle transition énergétique, mais avec les travailleurs.

M. Cadieux a affirmé que les travailleurs de certains secteurs polluants, dont les raffineries et la cimenterie, étaient conscients que leur emploi n’existera peut-être plus dans 25 ans. Et selon lui, ils sont prêts à entamer ce virage avec l’aide du gouvernement.