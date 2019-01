Le Canadien qui avait été kidnappé au Burkina Faso a été retrouvé mort, ont confirmé jeudi des responsables du gouvernement burkinabè.

Au Canada, la ministre des Affaires étrangères a publié un communiqué pour exprimer sa consternation.

Le corps de Kirk Woodman, un homme originaire d’Halifax qui travaillait pour la société minière vancouvéroise Progress Mineral, a été trouvé tard mercredi, a dit un responsable du ministère burkinabè de la Sécurité.

Jean-Paul Badoum a révélé, depuis Ouagadougou, la capitale, que le corps avait été atteint de plusieurs balles.

M. Baboum a dit que M. Woodman avait été enlevé par des hommes armés d’un camp minier, mais ses ravisseurs n’ont pas encore été identifiés.

M. Badoum a ajouté que le corps a été retrouvé seul.

Plusieurs étrangers ont été kidnappés dans le Sahel par des groupes affiliés à Al-Qaïda ou Daech (le groupe armé État islamique).

On est aussi toujours sans nouvelles d’Édith Blais, une Québécoise qui se déplaçait dans la région avec un ami italien. Mercredi, le gouvernement de Ouagadougou, en annonçant l’enlèvement de M. Woodman, disait considérer que Mme Blais et son compagnon de voyage avaient aussi été enlevés.

À Sherbrooke, où se tient une réunion du conseil des ministres du gouvernement Trudeau, la ministre Chrystia Freeland a fait une courte déclaration devant la presse et parlé d’un «crime terrible» et d’une «nouvelle atroce».

«Nous travaillons avec le gouvernement du Burkina Faso et d’autres partenaires internationaux afin de rechercher les responsables et les traduire en justice», a dit Mme Freeland par voie de communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, Alpha Barry, a déclaré sur Facebook que «c’est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris la mort du canadien Kurk Woodman».

M. Barry révélé que le corps a été retrouvé vers 15 h, heure locale, dans le village de Tiabangou, dans la commune de Mansila, dans la province du Yagha.

«Le gouvernement du Burkina condamne avec la dernière énergie ce lâche assassinat et rassure qu’une enquête est ouverte et toutes les mesures seront prises pour retrouver et punir les coupables», a dit le ministre.