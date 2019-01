MONTRÉAL — Hydro-Québec annonce le déploiement de 1600 nouvelles bornes à recharge rapide d’ici dix ans, dont une centaine seront installées dès cette année.

La nouvelle a été annoncée mercredi matin à Montréal, en marge du Salon international de l’auto au Palais des congrès.

Deux ministres fédéraux ont participé au dévoilement du projet, soit la ministre de l’Environnement Catherine McKenna et le ministre des Ressources naturelles Amarjeet Sohi.

Ottawa versera environ cinq millions de dollars pour soutenir trois projets du Circuit électrique d’Hydro-Québec.

Ces trois projets en question visent l’installation de «dix superstations de recharge de quatre bornes, ainsi que le déploiement de 40 bornes rapides sur la rive-nord et 20 bornes rapides sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent», précise le communiqué.

Parmi les objectifs poursuivis par ce nouveau déploiement, on note l’intention d’étendre le réseau de bornes à des régions mal desservies comme la Mauricie, la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-St-Jean et l’Abitibi-Témiscamingue.

On souhaite aussi augmenter la densification dans les secteurs où la demande est la plus forte, «particulièrement le long des autoroutes», indique-t-on.

Par voie de communiqué, la ministre Catherine McKenna a déclaré que ces investissements vont permettre de développer «le plus vaste circuit de recharge électrique au Canada» et ainsi réduire le niveau de pollution en augmentant le nombre de véhicules électriques sur les routes du Québec.

Selon les données d’Hydro-Québec, on retrouve près de 40 000 véhicules électriques immatriculés au Québec et le Circuit électrique compte déjà plus de 1700 bornes, dont 168 bornes rapides.

D’ici la fin du printemps, 49 nouvelles bornes doivent être installées à Laval, La Tuque, Saint-Donat, Lachute, Terrebonne, Saint-Michel-des-Saints, Magog, Donnacona, Les Escoumins, Saint-Hyacinthe, Beaconsfield, Candiac, Montréal (Pointe-aux-Trembles et Rosemont–La Petite-Patrie), Saint-Eustache, Dégelis, Rouyn-Noranda, Boisbriand, Kirkland, Shawinigan, Saint-Alexis-des-Monts, Beauharnois, LaSalle, Sainte-Julienne, Longueuil et Saint-Jérôme.