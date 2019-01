LAVAL, Qc — Alors que mercredi Adèle Sorella a déclaré au jury qu’elle n’avait presque pas de souvenirs de la journée du 31 mars, celle où ses deux fillettes ont été retrouvées mortes, le procureur de la Couronne s’efforce de démontrer qu’elle en avait dit un peu plus à des médecins dans le passé.

Le procureur Simon Lapierre tente possiblement de démontrer que Mme Sorella ne dit pas tout.

Son contre-interrogatoire s’est ainsi poursuivi jeudi matin au palais de justice de Laval.

La femme de 52 ans est accusée du meurtre de ses fillettes, Amanda, âgée de neuf ans, et Sabrina, âgée de huit ans. Elles ont été retrouvées mortes dans la salle de jeu de la résidence familiale le 31 mars 2009. Leurs corps ne portaient pas de traces de violence.

Me Lapierre a notamment tenté de mettre la femme en contradiction avec ses versions des événements données à divers médecins dans le passé: à l’un elle aurait dit que sa mère avait fait à déjeuner aux enfants et qu’elle-même n’aurait pris que du café. À un autre elle aurait déclaré qu’elle croyait que les enfants avaient peut-être un rendez-vous chez le dentiste ce matin-là et c’est pourquoi elles les avaient gardées à la maison plutôt que de les reconduire à l’école.

Mercredi, Mme Sorella avait déclaré dans la salle de cour que tout ce dont elle se souvenait de cette journée-là est d’avoir dit au revoir à sa mère qui quittait la maison pour un rendez-vous. Elle se trouvait alors à la porte de sa résidence, avec ses deux filles vêtues de leur uniforme scolaire. Puis, elle se souvient d’avoir été impliquée dans un accident de la route.

Confrontée par le procureur de la Couronne, l’accusée dit avoir tenté de répondre du mieux qu’elle pouvait aux questions des médecins. Qu’elle tentait de trouver des réponses. Et qu’aussi, devant son manque de souvenirs, elle décrivait une journée normale dans la vie de sa famille à ce moment.

Son contre-interrogatoire se poursuit jeudi.